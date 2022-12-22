Визит Зеленского в США: пресс-секретарь путина нашел повод пожаловаться

Визит Зеленского в США прокомментировал дмитрий песков

В кремле "с сожелением" отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Там не увидели готовность готовность прислушиваться к озабоченности россии.

Как передают российские средства массовой пропаганды, пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что в москве не увидели ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского слов, "которые можно воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям россии".

Также песков сказал, что во время встречи двух лидеров "реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса".

Это, по мнению, пресс-секретаря кремлевского диктатора якобы свидетельствует о том, что "США продолжают свою линию, чтобы воевать с россией до последнего украинца".

Отметим, что ранее в россии уже высказывали недовольство данным визитом Зеленского. Посол рф в Вашингтоне заявил, что приезд показывает неготовность к миру с россией.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назвали четыре главных вывода встречи президентов США и Украины.

Также мы сообщали о том, что президент Украины во время выступления перед Конгрессом США передал парламентариям флаг из Бахмута.