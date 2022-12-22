США "базуют": Подоляк назвал четыре главных вывода встречи Зеленского и Байдена

Украинское государство может рассчитывать на всю необходимую помощь, которая понадобится для полноценной победы над РФ.

Официальный визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты принес весомые плоды для нашего государства. По словам замглавы Офиса президента Михаила Подоляка, в последних официальных заявлениях Вашингтона четко прослеживается "база" относительно дальнейшего сотрудничества страны, а также незавидного будущего России.

Основные четыре вывода встречи Зеленского с американским президентом Джо Байденом Подоляк озвучил на своей странице в Twitter. Как можно понять, все они касаются дальнейшего развития войны.

"США окончательно зафиксировали базу. 1) Россия должна проиграть. 2) Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3) Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4) Истерика россии "поговорите с нами" никого не интересует", — говорится в сообщении чиновника.

Военная помощь от Америки действительно ожидается достаточно значительная: в первую очередь, это зенитно-ракетные комплексы Patriot, с помощью которых удастся усилить противовоздушную оборону Украины. Однако считается, что Владимир Зеленский также озвучил и другие "вооруженные просьбы".

Отметим, что некоторые другие выводы из встречи Зеленского и Байдена сделал также украинский журналист Орест Сохар. Он убежден, что результаты официального визита президента в конце концов превратятся в "серебряную пулю" для диктатора Путина.