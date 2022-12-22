США "базують": Подоляк назвав чотири головні висновки зустрічі Зеленського і Байдена

Українська держава може розраховувати на всю необхідну допомогу, яка знадобиться для повноцінної перемоги над рф

Офіційний візит українського лідера Володимира Зеленського до Сполучених Штатів приніс вагомі плоди для нашої держави. За словами заступника голови Офісу президента Михайла Подоляка, в останніх офіційних заявах Вашингтона чітко прослідковується "база" щодо подальшої співпраці країни, а також незавидного майбутнього рф.

Основні чотири висновки зустрічі Зеленського із американським президентом Джо Байденом Подоляк назвав на власній сторінці у Twitter. Як можна зрозуміти, всі вони стосуються подальшого розвитку війни.

"США остаточно зафіксували базу. 1) Росія має програти. 2) Компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде. 3) Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4) Істерика росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить", — йдеться у дописі чиновника.

Військова допомога від Америки й справді очікується досить значна: в першу чергу, це зенітно-ракетні комплекси Patriot, за допомогою яких вдасться посилити протиповітряну оборону України. Однак вважається, що Володимир Зеленський також озвучив й інші "збройні прохання".

Зазначимо, що певні інші висновки із зустрічі Зеленського та Байдена зробив також український журналіст Орест Сохар. Він переконаний, що результати офіційного візиту президента зрештою перетворяться на "срібну пулю" для диктатора путіна.