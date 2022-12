Сравнение Зеленского с Черчиллем и победа в PR-войне: что западные СМИ пишут об историческом визите

Приезд украинского лидера стали сравнивать с визитом Уинстона Черчилля

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед Конгрессом сейчас стали одной из самых популярных тем на страницах западных СМИ.

Мы уже рассказывали, как The Washington Post высказала гипотезу по поводу разногласий в поставках оружия Украине на переговорах Джо Байдена на Владимира Зеленского. "Телеграф" собрал оценки западных СМИ визита Зеленского в США:

Politico анализирует готовность республиканцев к финансированию

В одной из статей Politico анализирует, как визит Зеленского в США повлиял на готовность республиканцев поддержать дополнительное финансирование для Украины.

Журналистки Шейна Грин и Сара Ферис в статье "Республиканцы хвалят Зеленского, но против будущей помощи" выразили мнение, что именно на республиканцев был направлен приезд Зеленского.

Статья "Республиканцы хвалят Зеленского, но против будущей помощи"

Дело в том, что с января оппозиционная к Байдену партия возглавит Палату представителей, поэтому могут начаться проблемы с ассигнованиями. Умеренная часть республиканцев положительно отреагировала на выступление украинского президента, но не отказалась от тезисов о необходимости надзора за помощью.

"Есть опасения, что деньги пойдут не по назначению. Наличие любых долларов налогоплательщиков, которые идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания. Мы выразили заинтересованность в том, чтобы выплаты средств были тщательно изучены. Это то, к чему мы по-прежнему будем стремиться", — заявил конгрессмен от Луизианы Стив Скализ.

Гэри Палмер из Алабамы похвалил Зеленского за призывы бросить вызов "режиму-изгою". В то же время призвал к "прозрачности и подотчетности" по Украине.

Нельзя сказать, что после визита Зеленского в США республиканцы как-то радикально изменили свою позицию по усилению подотчетности американской помощи. Или по поводу ее снижения.

The Bloomberg и The Guardian сравнили Зеленского с Черчиллем

Многие СМИ писали о визите Зеленского в Вашингтон именно в жанре репортажа. Почти все обратили внимание на яркие детали, такие как оливковый цвет одежды и овации конгрессменов, переросшие в грохот. CNN посчитало, что президенту аплодировали 18 раз.

Многие сравнили визит украинского президента с визитом в США Уинстона Черчилля:

Репортаж о выступлении Зеленского от The Guardian

Дэвид Смит в репортаже The Guardian "Volodymyr Zelenskiy channels Churchill to briefly unite a polarised US Congress" пишет:

"Не один историк сравнивал этот визит с Уинстоном Черчиллем, отплывшим в Америку вскоре после нападения на Перл-Харбор. Черчилль провел пресс-конференцию с президентом Франклином Рузвельтом и присоединился к нему в церемонии зажигания рождественской елки. Он также обратился к Конгрессу в зале Сената 26 декабря 1941 года. В конце получасовой речи главный судья показал "V" в знак победы, а репортер заметил: "Эффект был мгновенным, электрическим. Аплодисменты переросли в грохот".

"Аплодисменты Зеленскому тоже превратились в грохот, когда он, как Черчилль, заявил: "Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", — говорится в статье.

В свою очередь, издание The Bloomberg написало, что в интервью Bloomberg Television бывший министр обороны Леон Панетта сравнил речь Зеленского с обращением Черчилля к Конгрессу в декабре 1941 года с просьбой о поддержке в борьбе с нацизмом.

Издание пишет, что в начале войны многие аналитики не ставили бы на устойчивость Украины против россии. Но символизм визита Зеленского, возможно, был мощнейшим аспектом всей поездки.

"С момента вторжения россии Зеленский удивил многих своей способностью сплотить свои силы и людей, рискуя лично", — пишет издание.

Financial Times обратило внимание, что Зеленский после речи вручил спикеру Нэнси Пелоси флаг Украины с автографами защитников Бахмута и поцеловал ее в щеку.

CNN: Победа в PR-войне

Себастьян Шукла в статье "Поездка Зеленского в Вашингтон знаменует собой победу в пиар-войне с Путиным" пишет, что война ведется не только на холодной передовой, но и становится чем-то наподобие PR.

CNN обращает внимание, что Зеленский использовал медиа, чтобы "сиять" перед парламентами, на конференциях и музыкальных фестивалях. Сравнение с путиным показывает пропасть: российский президент на фото максимум сидит за столом среди генералов, Зеленский утро вторника провел на линии фронта в городе Бахмут, где шли ожесточенные бои.

Издание тоже сравнивает селфи Зеленского со Славянска со смешным ответом кремля в виде видео, на котором министр обороны сергей шойгу осматривает войска якобы на передовой (оказавшейся тылом).

В понедельник путин совершил поездку в Минск, чтобы посетить своего союзника, Александра Лукашенко.

"В противоположность этому Зеленский пожмет руку – и, возможно, даже обнимет – лидера мощнейшей нации мира, свободного мира, пообщается с журналистами на Южной лужайке, подпишет важный оборонный пакет, включающий жизненно важные системы противовоздушной обороны Patriot… Это самый яркий жест от Зеленского путину", — пишет CNN.

AP: Байден и Зеленский пытаются удержать Конгресс от ссоры

Журналист Аамер Мадани в анализе AP считает, что визит Зеленского должен продемонстрировать путину, что США будут поддерживать Украину сколько понадобится.

"Сколько понадобится" — мощная риторика, но она сталкивается с вопросом: "сколько еще терпения будет у разделенного Конгресса для войны без ясного конца, которая наносит вред экономике?".

Зеленский признал, что Украина оказалась в более выгодном положении благодаря двухпартийной поддержке Конгресса. Издание подчеркивает, что двухпартийное единство по отношению к Украине стало ослабевать. В республиканской партии есть признаки недовольства.

Конгрессмен Кевин Маккарти, соревнующийся за место следующего спикера Палаты представителей, когда республиканцы вступят в должность в новом году, заявил, что его партия не будет выписывать "чистый чек" для Украины.

Петр Пудил, член правления словацкой неправительственной группы Globsec, сказал, что миссия Зеленского по привлечению Америки является сложной, но он справляется с задачей.

"Одна из целей Зеленского для этой поездки — убедить тех, кто все еще скептически настроен, что победа — это реальный вариант. Но это можно сделать, и только если они окажут надлежащую поддержку. Каждый должен понимать, что шансы на победу есть", — сказал Пудил.

The New York Times: Намеки на беспокойство

В статье "Праздник устойчивости для Зеленского и рекламный питч для поддержки" издания The New York Times пишет, что между строчками читались намеки на волнение о следующем году.

Издание пишет, что Зеленский сомневается, что российские силы могут быть побеждены в ближайшее время. Устойчивость страны может оказаться под угрозой, решительность спасателей может пошатнуться.

Статья The New York Times

Наращивание русских войск заставило многих задуматься, не планирует ли униженный пути новое нападение. С другой стороны, республиканцы сомневаются, стоит ли тратить десятки миллиардов.

"Зеленский должен был решить все это и доказать аргументы для большего, фактически не зачитывая список покупок. Он сделал это в своей речи, которая была тщательно разработана, чтобы обратить внимание на многие группы, в которой украинский президент выглядел благодарным, но в то же время который требовал большего", — пишет издание.

Зеленский попытался обратиться к республиканцам, которые не желают тратить больше на конфликт, конца которого не видно. Издание пишет, что в среду пути заявили, что потратят любое время, чтобы достичь своих целей. "Понятно, что и господин Зеленский тоже", — заключает издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пресс-секретарь российского МИД Марию Захарову высмеяли за брань в адрес Зеленского. Спикер назвала украинского лидера "су**м сыном", подчеркнув его близкое общение с американскими политиками.