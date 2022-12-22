"У Машки-алкашки пылает": захарову высмеяли из-за брани в адрес Зеленского

Спикер российского МИДа даже не пыталась подобрать цензурные высказывания, чтобы описать свою реакцию на встречу Зеленского и Байдена

Официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон стал настоящей костью в горле большинства россиян. Не успел на итоги дипломатического мероприятия пожаловаться пресс-секретарь путина дмитрий песков, как очередной дипломатический ужас выдала спикер МИД россии мария захарова. Во время своего брифинга она назвала украинского лидера "су**ным сыном", подчеркнув его близкое общение с американскими политиками.

О настоящем хейтспиче из уст захаровой сообщают росСМИ. Следует отметить, что пламенная речь российской чиновницы не смогла пройти незамеченной среди пользователей соцсетей.

"Зеленский — их су**н сын, поэтому ему разрешено все. Тем более, он не просто их су**н сын, он еще и их инструмент в противодействии нашей стране", — захлебывалась желчью захарова во время своего выступления.

Сотрудничество Украины с западными государствами россиянка назвала "псевдодемократическим подходом", позволяющим Киеву усилить собственное чувство "вседозволенности и безнаказанности". Подобное поведение, по мнению захаровой, может толкнуть украинское правительство на "крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями".

Конечно, соцсети бурно отреагировали на подобную "дипломатию" от лица российского министерства иностранных дел. Пользователи не перестают шутить о вероятной любви захаровой к выпивке, а также радуются тому факту, что россиянам настолько сильно "печет" из-за визита Зеленского за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какова была реакция российского посла в США на встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена. Незначительный спойлер – он нашел, в чем обвинить как Украину, так и Штаты.

Горение пятых точек россиян не должно удивлять, ведь у поездки украинского лидера в Вашингтон были свои приятные для Киева результаты. Это и поставки ЗРК Patriot, необходимые для усиления ПВО, и другие негативные последствия для россии.