Спікерка російського МЗС навіть не намагалася підібрати цензурних висловів, аби описати свою реакцію на зустріч Зеленського і Байдена

Офіційний візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона став справжньою кісткою в горлі більшості росіян. Не встиг на підсумки дипломатичного заходу пожалітися прессекретар путіна дмитро пєсков, як чергове дипломатичне жахіття видала спікерка МЗС росії марія захарова. Під час свого брифінгу вона назвала українського лідера "су**м сином", підкресливши його близьке спілкування із американськими політиками.

Про справжній хейтспіч з вуст захарової повідомляють росЗМІ. Варто зазначити, що полум'яна промова російської чиновниці не змогла пройти непоміченою серед користувачів соцмереж.

"Зеленський — їхній су**й син, тож, відповідно, йому дозволено все. Тим більше, він не просто їхній су**й син, він ще і їхній інструмент у протидії нашій країні", — захлиналася жовчю захарова під час свого виступу.

Співпрацю України із західними державами росіянка назвала "псевдодемократичним підходом", який дозволяє Києву посилити власне почуття "вседозволеності та безкарності". Подібна поведінка, на думку захарової, може штовхнути український уряд на "вкрай небезпечні кроки із непередбачуваними наслідками".

Звичайно ж, соцмережі бурхливо відреагували на подібну "дипломатію" від обличчя російського міністерства закордонних справ. Користувачі не припиняють жартувати про ймовірну любов захарової до випивки, а також радіють тому факту, що росіянам настільки сильно "пече" через візит Зеленського за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була реакція російського посла у США на зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Незначний спойлер — він знайшов, у чому звинуватити як Україну, так і Штати.

Палання п'ятих точок росіян не має дивувати, адже поїздка українського лідера до Вашингтона мала свої приємні для Києва результати. Це і поставки ЗРК Patriot, потрібні для посилення ППО, й інші негативні наслідки для росії.