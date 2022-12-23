Да будет свет и тепло: Зеленский из поезда обратился к украинским энергетикам

Президент уверен, что Patriots точно помогут закрыть небо

По дороге в Украину после продуктивной поездки в Вашингтон президент Владимир Зеленский записал короткое видео, в котором резюмировал итог своего визита в США.

"Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет", — заявил глава Украинского государства.

При этом Владимир Зеленский не упустил возможности обыграть получение Украиной ракет Patriots, которые должны помочь закрыть небо над нашей страной от ударов путинских стервятников.

"Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах, мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже", — заявил президент.

Также в своей речи Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена, американский Конгресс в лице двух палат и двух партий, а также украинских воинов в Бахмуте, чей флаг помог ему набрать "дополнительные очки" в битве за американских избирателей.

"Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы. Победа будет! Слава каждому нашему воину! Слава каждому, кто защищает наше государство! Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши Силы Обороны ждали", — заявил Владимир Зеленский.

Также глава государства рассказал о встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, в лице которого поблагодарил всех поляков и город Жешув за оказываемую помощь.

"Я рассказал ему о услышанном в Соединенных Штатах, о нашем стратегическом видении в следующем году… Готовимся, укрепляем наши общие силы", — рассказал украинский лидер.

Кроме того, глава государства не оставил без внимания еще одну группу профессионалов, которая отмечала свой праздник – украинских энергетиков.

"Сегодня профессиональный праздник людей, которые дают нам нормальность, современность и тот уровень благосостояния, который государство-террорист хочет уничтожить. Сегодня день работников и работниц энергетики. Я поздравляю всех вас, защитники, защитницы украинского света, и благодарю вас за вашу работу. Вам в помощь тоже везем новые договоренности! Слава Украине!", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что на выступление Зеленского в Конгрессе уже успели отреагировать даже недруги Украины.