Не только ЕС и НАТО: Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии на 2023 год
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украина усилит свои позиции на африканском дипломатическом фронте
Президент Украины во время обращения к послам очертил главные вопросы для украинской дипломатии на 2023 год. Одной из главной целей является начало переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз. Об этом сообщает "Телеграф".
Во время выступления на конференции послов Украины Владимир Зеленский, обращаясь к нашим амбассадорам, в частности, перечислил следующие задания на грядущий год:
- Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;
- Подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов;
- Получение помощи в сфере обороны и безопасности;
- Получение помощи в восстановлении энергетики после российских ударов;
- Международная помощь по Плану быстрого восстановления Украины;
- Введение новых санкций против россии, блокировка российских активов по миру;
- Создание международного трибунала по преступлению агрессии и военным преступлениям россии;
- Защита украинских беженцев и помощь в их возвращении домой
По словам главы государства, реализация вышеуказанных заданий и будет являться "нашей победой, элементами этой победы".
Кроме того, Зеленским было анонсировано создание Украинского агентства международной помощи. Его целью будет помощь другим странам, в том числе в цифровой сфере и в сфере продовольственной безопасности.
Особое внимание Зеленского было уделено работе на африканском направлении. На следующий год в 10 странах этого региона запланировано открытие посольств Украины.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине назвали четыре главных вывода встречи Зеленского и Байдена.
Также мы писали о том, каким было выступление Зеленского в Конгрессе США.