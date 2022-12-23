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Не только ЕС и НАТО: Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии на 2023 год

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 23 декабря 2022, 16:06
Владимир Зеленский

Украина усилит свои позиции на африканском дипломатическом фронте

Президент Украины во время обращения к послам очертил главные вопросы для украинской дипломатии на 2023 год. Одной из главной целей является начало переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время выступления на конференции послов Украины Владимир Зеленский, обращаясь к нашим амбассадорам, в частности, перечислил следующие задания на грядущий год:

  • Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;
  • Подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов;
  • Получение помощи в сфере обороны и безопасности;
  • Получение помощи в восстановлении энергетики после российских ударов;
  • Международная помощь по Плану быстрого восстановления Украины;
  • Введение новых санкций против россии, блокировка российских активов по миру;
  • Создание международного трибунала по преступлению агрессии и военным преступлениям россии;
  • Защита украинских беженцев и помощь в их возвращении домой

По словам главы государства, реализация вышеуказанных заданий и будет являться "нашей победой, элементами этой победы".

Кроме того, Зеленским было анонсировано создание Украинского агентства международной помощи. Его целью будет помощь другим странам, в том числе в цифровой сфере и в сфере продовольственной безопасности.

Особое внимание Зеленского было уделено работе на африканском направлении. На следующий год в 10 странах этого региона запланировано открытие посольств Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине назвали четыре главных вывода встречи Зеленского и Байдена.

Также мы писали о том, каким было выступление Зеленского в Конгрессе США.

Теги:
#Украина #Послы #Владимир Зеленский #Дипломатия #Задания