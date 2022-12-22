Войдет в историю: каким было выступление Зеленского в Конгрессе США (полное видео)

Украинский президент объяснил, почему поддержка Украины важна

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 21 декабря в Конгрессе США. Кроме речи он передал американским политикам флаг Украины, привезенный из Бахмута.

В своей речи украинский лидер затронул не только вопросы Украины и ее безопасность. Российская агрессия представляет угрозу всему миру, ведь мир слишком тесно связан, чтобы кто-то оставался в стороне от проблем. Зеленский подчеркнул, что это битва не только за жизнь украинцев, но и за будущий мир.

"Украина стоит и никогда не сдастся!", – президент в своей речи сравнил битву за Бахмут с битвой под Саратогой – переломным моментом в американской истории войны за независимость против Британии. Зеленский обратился к конгрессменам с предложением — он напомнил украинскую формулу мира и призвал политиков содействовать ее реализации. "Вы можете усиливать санкции так, чтобы заставить россию чувствовать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах — помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту неспровоцированную и незаконную войну", — подчеркнул украинский лидер.

Телеграф собрал основные цитаты президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Конгрессе США. Его более двадцати раз перебивали аплодисментами американские политики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что визит украинского президента в США не ограничился выступлением в Конгрессе. Он также провел переговоры с американским лидером Джо Байденом.