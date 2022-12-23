ЗСУ найближчим часом дуже посиляться: Зеленський зробив цікавий натяк

Україну чекають добрі новини

Українські Збройні Сили можуть бути суттєво посилені вже найближчим часом. Інформація про це з’явилася після поїздки президента США.

Володимир Зеленський під час виступу на конференції послів України дав зрозуміти, що задоволений результатами поїздки до Вашингтона. Про це повідомляє "Телеграф".

Президент розповів, що домовився про посилення української ППО. Що може означати, що слід очікувати не тільки систему Patriot.

Також США виділили $45 млрд допомоги Україні. Як стало відомо, вона буде розподілена наступним чином:

28,4 млрд. військова допомога;

13,37 млрд. економічна;

4,92 млрд. гуманітарна.

"Найближчими місяцями ми побачимо суттєве посилення Збройних Сил України", — Зеленський.

Президент України не став розкривати деталі, однак, судячи з його гарного настрою, Україна може отримати багато з того, що озвучував головнокомандувач ЗСУ Залужний в інтерв’ю західним медіа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США підтвердили передачу Україні ЗРК Patriot та зробили важливе уточнення.

Також ми повідомляли, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що відомо.