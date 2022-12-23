Завдяки економії електрики: влада озвучила позитив щодо обстановки у Києві

Енергетики продовжують працювати над усуненням пошкоджень у мережі енергосистеми Києва

У всі райони Києва вже подається у штатному режимі опалення та водопостачання. Проте ситуація з відключеннями електроенергії в столиці поки що залишається складною. Місто досі живе в режимі аварійних відключень.

Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та усвідомленого споживання електроенергії мешканцями столиці. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

За його словами, зараз на верхніх поверхах знеструмлених багатоповерхівок можливий знижений тиск води.

Також глава КМВА наголосив, що енергетики продовжують усувати пошкодження в мережі енергосистеми столиці, що сталися внаслідок ракетних атак російських окупантів.

"Енергетики продовжують працювати над усуненням пошкоджень у мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень. Ще раз звертаюся до киян – не вмикайте одразу всі електроприлади у вашому будинку, коли вам подають світло", — сказав Попко.

Зазначається, що миттєве пікове навантаження впливає на мережу негативно. До повернення планових відключень місто наблизить лише економне споживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві зареєстрували самий енергозберігаючий будинок. Він має альтернативні джерела опалення та гарячого водопостачання від теплових насосів.