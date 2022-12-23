Благодаря экономии электричества: власти озвучили позитив касательно обстановки в Киеве

Энергетики продолжают работать над устранением повреждений в сети энергосистемы Киева

Во все районы Киева уже подается в штатном режиме отопление и водоснабжение. Однако ситуация с отключениями электроэнергии в столице пока остается сложной. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений.

Позитивной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и осознанному потреблению электроэнергии жителями столицы. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

По его словам, сейчас на верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды.

Также глава КГВА подчеркнул, что энергетики продолжают устранять повреждения в сети энергосистемы столицы, произошедшие в результате ракетных атак российских оккупантов.

"Энергетики продолжают работать над устранением повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений. Еще раз обращаюсь к киевлянам – не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет", — сказал Попко.

Отмечается, что мгновенная пиковая нагрузка влияет на сеть отрицательно. К возвращению плановых отключений город приблизит только экономное потребление.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве зарегистрировали самый энергосберегающий дом. Он имеет альтернативные источники отопления и горячего водоснабжения от тепловых насосов.