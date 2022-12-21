Киевлян огорчили новостями об отключениях электричества: "если свет есть 4-6 часов, то это хорошая новость"

В течение ближайших полторы недели ситуация может слегка улучшиться

Последние атаки российских оккупантов были сфокусированы на Киевском энергетическом регионе, что привело к существенным перебоям со светом в столице и области. Несмотря на то, что ситуация постепенно улучшается, в ближайшие недели киевлянам не стоит рассчитывать на то, что свет будет дольше 4-6 часов в сутки.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Продолжаются работы и восстановления, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что в следующие по меньшей мере 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме – это хорошая новость", — отметил он.

Вместе с тем он отметил, что вскоре возможно возвращение к графикам отключения электроэнергии. По словам Харченко, это может произойти в течение недели-полторы.

Впрочем, даже в этом случае стоит быть готовыми, что на сутки может быть до 10 часов со светом и 14 — без.

Однако он не исключает, что западное оборудование, которое уже идет в Украину, поможет быстро настроить мобильную генерацию электричества и для этого делается все возможное.

Как сообщалось ранее, накануне НЭК "Укрэнерго" приняло решение о введении стабилизационных аварийных отключений электричества в ряде областей.