Дефицит будет значительным: украинцев предупредили о проблемах с энергетикой

Украинцев предупредили об увеличении дефицита электричества

Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после очередного масштабного ракетного удара россии, однако в скором времени стоит ждать увеличения дефицита электроэнергии.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире марафона единых новостей. По его словам, на фоне снижения температуры воздуха увеличится потребление электричества, что приведет к увеличению его дефицита.

По словам чиновника, эта картина будет наблюдаться сегодня и завтра, то есть 18 и 19 декабря.

"Существуют еще ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов", — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что все три атомные электростанции на подконтрольных территориях уже запустили все свои энергоблоки и вскоре смогут выдать максимальные показатели энергогенерации.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ завершить ракетный террор россии пролегает через увеличение поставок помощи со стороны западных союзников.