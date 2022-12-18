Дефіцит буде значним: українців попередили про проблеми з енергетикою

Українців попередили про збільшення дефіциту електрики

Українська енергосистема поступово відновлюється після чергового масштабного ракетного удару росії, проте незабаром варто чекати на збільшення дефіциту електроенергії.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі марафону єдиних новин. За його словами, на тлі зниження температури повітря збільшиться споживання електрики, що призведе до збільшення її дефіциту.

За словами чиновника, ця картина спостерігатиметься сьогодні та завтра, тобто 18 та 19 грудня.

"Існують ще обмеження щодо мереж, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки ракетних обстрілів", — сказав він.

Водночас він зазначив, що всі три атомні електростанції на підконтрольних територіях вже запустили всі свої енергоблоки й незабаром зможуть видати максимальні показники енергогенерації.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний спосіб завершити ракетний терор росії пролягає через збільшення постачання допомоги з боку західних союзників.