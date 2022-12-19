Ситуация ухудшилась: "Укрэнерго" вводит аварийные отключения в 10 областях

Жители десяти областей должны быть готовы к стабилизационным отключениям

Из-за мощного похолодания и очередной атаки россии, всю ночь с 18 на 19 декабря терроризировавшей мирные города своими беспилотниками, в Украине сложилась довольно тяжелая ситуация в энергосистеме. Учитывая это, в "Укрэнерго" приняли решение ввести в течение сегодняшних суток аварийные отключения. Так, без света в понедельник могут остаться жители десяти областей, а также города Киева.

Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, аварийные отключения будут действовать 19 декабря в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

"Приоритетно заживленные объекты критической инфраструктуры, восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время. При всех повреждениях энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью ", — говорится в тексте.

Также в "Укрэнерго" призвали украинцев позаботиться о себе, родных и нуждающихся в периоды массовых отключений.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на прошлой неделе крайне непростая ситуация в энергосистеме Украины частично улучшилась, однако россия в очередной раз нанесла массированный обстрел по мирным украинским городам, из-за чего "Укрэнерго" пришлось объявить о введении чрезвычайной ситуации.