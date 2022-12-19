Ситуація погіршилася: "Укренерго" запроваджує аварійні відключення у 10 областях

Жителі десяти областей повинні бути готовими до стабілізаційних відключень

Через потужне похолодання та чергову атаку росії, котра всю ніч з 18 на 19 грудня тероризувала мирні міста своїми безпілотниками, в Україні склалася досить важка ситуація в енергосистемі. З огляду на це, в "Укренерго"прийняли рішення запровадити упродовж сьогоднішньої доби аварійні відключення. Так, без світла у понеділок можуть залишитися жителі десяти областей і міста Києва.

Як повідомили у пресслужбі енергетичної компанії, аварійні відключення діятимуть 19 грудня у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та місті Києві.

"Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час. Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", — йдеться в тексті повідомлення.

Також в "Укренерго" закликали українців подбати про себе, рідних і нужденних у періоди масових відключень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на минулому тижні вкрай непроста ситуація в енергосистемі України частково покращилася, проте росія вкотре завдала масованого обстрілу по мирних українських містах, через що "Укренерго" довелося оголосити про введення надзвичайної ситуації.