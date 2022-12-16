Окупанти "вибили" половину енергосистеми України: запроваджено надзвичайну ситуацію

У п’ятницю, 16 грудня, через російські атаки по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% енергетичних об’єктів, що спровокувало введення екстрених аварійних відключень світла. "Укренерго" офіційно повідомив про введення надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Як пояснили в енергетичній компанії, у рамках Кодексу системи передачі втрата понад 50% споживання ОЕС країни визначає настання режиму системної аварії. З огляду на вищевказане "Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію. Розрахунковий період з 09:00 години 16 грудня.

Що це означає

Директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко пояснив, що через суттєві пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей Україна просто тратила технічну можливість забезпечувати електрикою більше 50% українців включно з об'єктами критичної інфраструктури.

"Тобто немає можливості ні виробити більше енергії, ні транспортувати її (електроенергію — ред.)", — пояснив він.

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