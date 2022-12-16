Екстрені та аварійні відключення світла вводять по всій Україні: де вже немає електроенергії

Енергетики працюють над відновленням системи, але тривога по країні ще не скасована

Через російські атаки по Україні 16 грудня у всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла. Зазначимо, що частина областей відключили енергопостачання ще на початку тривоги, щоб убезпечити енергосистему від різкого провалу в напрузі.

Про запровадження відключень через попадання по об’єктах енергосистеми по всій країні повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Можливі також перебої з водою та теплопостачанням.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що пошкоджено енергетичну інфраструктуру на сході та півдні країни. Повністю знеструмлено Харків (в області світло подається з перебоями), Херсон, Кременчук, Полтава, Кривий Ріг, Черкаси, Кіровоградська область. Про екстрені відключення повідомляли в Одеській, Запорізькій, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській областях. Про проблеми з опаленням та водопостачанням вже відомо у столиці та у Запоріжжі. У Києві ДТЕК повідомляє про екстрені відключення.

У Коростені Житомирської області влучення по об'єкту інфраструктури та місто знеструмлене, повідомив мер Володимир Москаленко.

Через проблеми з електропостачанням вже 17 поїздів їдуть із запізненням понад 30 хвилин. "Укрзалізниця" повідомляє, що на дільницях відключень виведено резервні теплотяги.

Список затримок поїздів на 11:00

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин, — сказано в повідомленні транспортної компанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві вибухи чули у трьох районах. У Кривому Розі окупанти потрапили до житлового будинку, зруйнувавши під’їзд та вбивши двох людей. Поранені, серед яких діти, у лікарні.