Раніше такого не було: чим окупанти сьогодні обстріляли Україну

рф запустила різні види ракет, у тому числі "Калібри" та "Кинджали"

Під час чергового масованого ракетного удару по Україні, який відбувся уранці 16 грудня, окупаційна армія росії випустила по мирних містах "все, що у них було", крім іранських дронів-камікадзе.

Про це сьогодні під час ефіру телемарафону "Єдиних новин" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат, зазначивши, що, крім "Калібрів" і "Кинджалів" росія вперше за весь час вдалася до запуску Ту-95 з Енгельса.

Загалом, за словами прессекретаря, у п'ятницю ворог випустив по Україні 60 ракет різних видів і лише кілька з них влучили у ціль.

"Випущені традиційно з літаків Ту-95 — це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря, маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. Крім того, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів", — пояснив Ігнат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через масований ракетний удар росіян по Україні в багатьох регіонах країни виникли проблеми із електропостанням і теплом.