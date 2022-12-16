В Україні через ракетну атаку затримуються потяги: названі рейси та час запізнення

Жоден потяг далекого сполучення не скасовано

Внаслідок ранкової ракетної атаки по об’єктах енергосистеми України 12 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримкою понад годину і ще вісім рейсів рухаються із затримкою в межах години. За графіком продовжують курсувати 26 поїздів.

У п’ятницю, 16 грудня, через викликане ворогом знеструмлення деякі потяги прямують із затримками. Однак попри усі складнощі, жоден поїзд далекого сполучення не був скасований. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці"

Найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:

№3/4 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 54 хв);

№725/726 Харків — Київ (+2 год 37 хв);

№781/782 Черкаси — Київ (+2 год 36 хв);

№21/22 Трускавець — Харків (+2 год 26 хв);

№707/708 Київ — Чернігів (+2 год 22 хв);

№111/112 Київ — Ізюм (+2 год 10 хв);

№41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 8 хв);

№45/46 Ужгород — Харків (+1 год 58 хв);

№119/120 Львів — Запоріжжя (+1 год 45 хв);

№131/132 Дніпро — Львів (+1 год 42 хв);

№755/756 Київ — Луцьк (+1 год 21 хв).

Також із затримками продовжує рух Київська кільцева електричка. Це пов'язано зі знеструмленням на кількох ділянках.

Наголошується, що ситуація на вокзалах залишається контрольованою. На вокзалах Харкова та Дніпра енергоживлення здійснюється за допомогою генераторів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Жирохов пояснив тактику масованих ударів у три хвилі по об’єктах енергосистеми України.