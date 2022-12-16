В Украине из-за ракетной атаки задерживаются поезда: названы рейсы и время опоздания

Ни один поезд дальнего сообщения не отменен

В результате утренней ракетной атаки по объектам энергосистемы Украины 12 рейсов "Укрзализныци" следуют с задержкой более часа и еще восемь рейсов двигаются с задержкой в пределах часа. По графику продолжают курсировать 26 поездов.

В пятницу, 16 декабря, по причине вызванного врагом обесточивания некоторые поезда следуют с задержками. Однако несмотря на все сложно ни один поезд дальнего сообщения не был отменен. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци"

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

№3/4 Ужгород — Запорожье (+2 ч 54 мин);

№725/726 Харьков — Киев (+2 ч 37 мин);

№781/782 Черкассы — Киев (+2 ч 36 мин);

№21/22 Трускавец — Харьков (+2 ч 26 мин);

№707/708 Киев — Чернигов (+2 ч 22 мин);

№111/112 Киев — Изюм (+2 ч 10 мин);

№41/42 Трускавец — Днепр (+2 ч 8 мин);

№45/46 Ужгород — Харьков (+1 ч 58 мин);

№119/120 Львов — Запорожье (+1 ч 45 мин);

№131/132 Днепр — Львов (+1 ч 42 мин);

№755/756 Киев — Луцк (+1 ч 21 мин).

Также с задержками продолжает движение Киевская кольцевая электричка. Это связано с обесточиванием на нескольких участках.

Отмечается, что ситуация на вокзалах остается под контролем. На вокзалах Харькова и Днепра энергопитание осуществляется с помощью генераторов.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Жирохов объяснил тактику массированных ударов в три волны по объектам энергосистемы Украины.