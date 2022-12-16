В Украине из-за ракетной атаки задерживаются поезда: названы рейсы и время опоздания
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Ни один поезд дальнего сообщения не отменен
В результате утренней ракетной атаки по объектам энергосистемы Украины 12 рейсов "Укрзализныци" следуют с задержкой более часа и еще восемь рейсов двигаются с задержкой в пределах часа. По графику продолжают курсировать 26 поездов.
В пятницу, 16 декабря, по причине вызванного врагом обесточивания некоторые поезда следуют с задержками. Однако несмотря на все сложно ни один поезд дальнего сообщения не был отменен. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци"
Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
- №3/4 Ужгород — Запорожье (+2 ч 54 мин);
- №725/726 Харьков — Киев (+2 ч 37 мин);
- №781/782 Черкассы — Киев (+2 ч 36 мин);
- №21/22 Трускавец — Харьков (+2 ч 26 мин);
- №707/708 Киев — Чернигов (+2 ч 22 мин);
- №111/112 Киев — Изюм (+2 ч 10 мин);
- №41/42 Трускавец — Днепр (+2 ч 8 мин);
- №45/46 Ужгород — Харьков (+1 ч 58 мин);
- №119/120 Львов — Запорожье (+1 ч 45 мин);
- №131/132 Днепр — Львов (+1 ч 42 мин);
- №755/756 Киев — Луцк (+1 ч 21 мин).
Также с задержками продолжает движение Киевская кольцевая электричка. Это связано с обесточиванием на нескольких участках.
Отмечается, что ситуация на вокзалах остается под контролем. На вокзалах Харькова и Днепра энергопитание осуществляется с помощью генераторов.
Напомним, ранее военный эксперт Михаил Жирохов объяснил тактику массированных ударов в три волны по объектам энергосистемы Украины.