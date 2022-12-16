Враг наносит удары тремя волнами: эксперт объяснил тактику массированных обстрелов

Эксперт объяснил тактику ударов россиян

россия, которая систематически бьет ракетами по мирным городам Украины, как правило, осуществляет по три волны запусков.

Такую информацию в пятницу, 16 декабря, в эфире ежедневного всеукраинского марафона сообщил военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, то, что оккупационная армия возобновит массированные удары по Украине, как только погода ухудшится, было очевидно.

"Ракет у них еще достаточно. Понятна их тактика. Они работают тремя волнами. Первая – обнаруживает наше ПВО, вторая – работает по ПВО, третья – поражает объекты критической инфраструктуры. Они концентрируются, чтобы сделать блэкаут на Киевщине, дополнительно Харьковщина и Полтавщина ", – объяснил он.

В то же время, по мнению замглавы Минобороны Анны Маляр, с каждой такой ракетной атакой россия имеет целью изменить ход войны в свою пользу и спровоцировать полный блэкаут в Украине. Об этом она написала в своем телеграмм-канале, комментируя очередную массированную атаку России.

"С каждым последующим ракетным ударом кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму. С каждым последующим ракетным ударом страна-террорист надеется сломить украинцев, превратив нашу нацию в таких же рабов системы, как и россияне. Однако эти попытки то и дело оказываются тщетными. Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля — это часть ДНК нашей нации. Именно поэтому рф проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее", — написала она.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько ракет осталось в россии, которая безжалостно плещется по городам Украины и развернуть объяснил, почему украинцам все же не стоит пока расслабляться.