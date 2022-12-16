Оккупанты "выбили" половину энергосистемы Украины: введена чрезвычайная ситуация

Украина потеряла возможность снабжать электричеством более половины потребителей

В пятницу, 16 декабря, из-за российских атак по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% энергетических объектов, что спровоцировало введение экстренных аварийных отключений света. "Укрэнерго" официально сообщил о введении чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Как объяснили в энергетической компании, в рамках Кодекса системы передачи потеря более 50% потребления ОЭС страны определяет наступление режима системной аварии. Учитывая вышеуказанное, "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. Расчетный период с 09:00 16 декабря.

"16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российской федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины, что согласно п. 2.4 Кодекса системы передачи определяет наступление режима системной аварии", — отмечается в сообщении.

Что это значит

Директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко объяснил, что из-за существенных повреждений подстанций и генерирующих мощностей Украина просто тратила техническую возможность снабжать электричеством более 50% украинцев, включая объекты критической инфраструктуры.

"То есть нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее (электроэнергию — ред.)", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как спикер командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Юрий Игнат прокомментировал сегодняшний массированный обстрел россиян и рассказал, какими ракетами оккупанты били по объектам критической энергосистемы страны.

Также напомним, что из-за ракетных обстрелов и перебоев с электричеством "Укрзализныця" сообщила о задержке 12 рейсов.