Раньше такого не было: чем оккупанты сегодня обстреляли Украину

рф запустила различные виды ракет, в том числе "Калибры" и "Кинжалы"

Во время очередного массированного ракетного удара по Украине, состоявшегося утром 16 декабря, оккупационная армия ооссии выпустила по мирным городам "все, что у них было", кроме иранских дронов-камикадзе.

Об этом сегодня во время эфира телемарафона "Единых новостей" сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Юрий Игнат, отметив, что кроме "Калибров" и "Кинжалов" россия впервые за все время прибегла к запуску Ту-95 из Энгельса.

В общей сложности, по словам пресс-секретаря, в пятницу враг выпустил по Украине 60 ракет разных видов и лишь несколько из них попали в цель.

"Выпущены традиционно из самолетов Ту-95 — это ракеты Х-555 и Х-101. Также есть пуски "Калибров" с Черного моря, есть также запуски ракет С-300. Также есть работа бомбардировщиков Ту-22 М3, которые пускают ракеты Х -22 Кроме того, в небе была замечена работа Миг-31К, носителей "Кинжалов", — пояснил Игнат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за массированного ракетного удара россиян по Украине во многих регионах страны возникли проблемы с электропоставлением и теплом.