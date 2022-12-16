Экстренные и аварийные отключения света вводят по всей Украине: где уже нет электроэнергии

Энергетики работают над восстановлением системы, но тревога по стране еще не отменена

Из-за российских атак по Украине 16 декабря во всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Отметим, что часть областей отключили энергоснабжение еще в начале тревоги, чтобы обезопасить энергосистему от резкого "провала" в напряжении.

Про введение отключений из-за попаданий по объектам энергосистемы по всей стране сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Возможны также перебои с водо и теплоснабжением.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что повреждена энергетическая инфраструктура на востоке и юге страны. Полностью обесточены Харьков (в области свет подается с перебоями), Херсон, Кременчуг, Полтава, Кривой Рог, Черкассы, Кировоградская область. Про экстренные отключения сообщали в Одесской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской областях. Про проблемы с отоплением и водоснабжением уже известно в столице и в Запорожье. В Киеве ДТЭК сообщает про экстренные отключения.

В Коростене Житомирской области попадание по объекту инфраструктуры, город обесточен, сообщил мэр Владимир Москаленко.

Из-за проблем с электроснабжением уже 17 поездов едут с опозданием более 30 минут. "Укрзализниця" сообщает, что на участках отключений выведены резервные тепловозы.

Список задержек поездов на 11:00

По Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, будут дальше следовать под тепловозами с опозданием до 2 часов, — сказано в сообщении транспортной компании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве взрывы слышали в трех районах. В Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом, разрушив подъезд и убив двух человек. Раненые, среди которых дети, в больнице.