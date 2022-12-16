В Кривом Роге попадание в жилой дом: появилось первое фото разрушений

Спасатели ищут людей под завалами

В Кривом Роге ракета оккупантов во время массированного обстрела Украины попала в жилой дом. Он серьезно поврежден, на месте работают спасатели.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Под завалами могут быть люди. Также в эфире телемарафона представитель Офиса рассказал, что из-под завалов удалось достать девочку. Возраст ребенка и состояние не сообщается.

В сети появились первые фото разрушений дома. Адрес не сообщается из соображений безопасности — ракетный обстрел Украины продолжается. На фото видно несколькоэтажный жилой дом с одной стороны без окон и частично разрушенный.

Разрушения дома в Кривом Роге

Отметим, что попадания зафиксировали во многих регионах. В некоторых областях враг целился в критическую инфраструктуры, например Харьков и область обесточены полностью, как и часть Полтавщины. В Киеве взрывы слышали в трех районах. Столичное метро работает как убежище от ракет, в городе перебои с электроэнергией и водой. Ракетная атака продолжается, людей призывают быть в укрытиях.