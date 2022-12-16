В трех районах Киева прозвучали взрывы ракет: что известно

На месте одного из взрывов работают экстренные службы

Российские оккупанты 16 декабря массировано атаковали Украину. В части областей зафиксированы прилеты по критической инфраструктуре, часть — обесточены. В столице Украины взрывы раздались в трех районах — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Его информацию подтвердил глава КВГА Сергей Попко, отметив что над городом продолжают работать силы ПВО — в Днепровском и Голосеевском районах.

Взрывы в столице

После сообщений про взрывы из некоторых районов появилась информация про перебои с электроснабжением и водой. На станции метро "Контрактова площа" отключен свет, сообщают региональные телеграм каналы. Также не ходят поезда метро — станции подземки работают как укрытия.

В Киевской области удалось сбить одну ракету оккупантов — в районе Бучи. Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию событий ракетной атаки и хронику российского вторжения в Украину. Ракетная атака 16 декабря произошла накануне серьезных морозов, в некоторых городах и областях тепло и энергоснабжение отключено полностью.