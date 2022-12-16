Держат ситуацию под контролем: энергетики рассказали, куда целились ракеты оккупантов

Наибольшие поражения потерпели северный, южный и центральный регионы

Утром 16 декабря российские оккупанты вновь совершили ракетные удары по Украине. Основной целью захватчиков снова стали магистральные сети и объекты генерации.

Это уже девятая целенаправленная террористическая ракетная атака россии на энергосистему Украины. В результате сегодняшних обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным. Об этом сообщили на странице "Укрэнерго" в Facebook.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения потерпели северный, южный и центральный регионы. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", — говорится в сообщении.

Ситуация находится под контролем энергетиков. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии". Он касается только рыночных операций.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона сообщил, что в результате сегодняшней атаки россиян были повреждены также объекты распределения и передачи электроэнергии.

"Есть повреждение 9 объектов генерации, также повреждены подстанции, которые передают электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам, прежде всего, атомной генерации. Сейчас мы все это фиксируем. Россияне пытаются избивать и по генерации, и по объектам распределения и передачи. Это очередная террористическая атака россиян", – сказал Галущенко.

Он также добавил, что из-за обстрелов поставку электроэнергии не удалось совершить для 50% потребителей Украины. Министр надеется, что уже в ближайшее время ситуацию удастся стабилизировать.

"Уже сейчас происходит нагрузка атомной генерации, мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", – отметил министр.

Герман Галущенко обратился к гражданам Украины и попросил с понимаем отнестись к этой ситуации.

Напомним, что в результате ракетного обстрела сегодняшним утром полностью были обесточены Харьков, Херсон, Кременчуг, Полтава, Кривой Рог, Черкассы и Кировоградская область.