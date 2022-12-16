Тримають ситуацію під контролем: енергетики розповіли, куди цілилися ракети окупантів

Найбільших уражень зазнали північний, південний та центральний регіони

Вранці 16 грудня російські окупанти знову зробили ракетні удари по Україні. Основною метою загарбників знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

Це вже дев’ята цілеспрямована терористична ракетна атака росії на енергосистему України. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним. Про це повідомили на сторінці "Укренерго" у Facebook.

"На жаль, є влучення. Найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони. Там, де це можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень і розпочинають ремонтно-аварійні роботи", — йдеться у повідомленні.

Ситуація перебуває під контролем енергетиків. Режим надзвичайної ситуації запроваджено лише для учасників ринку електроенергії відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується лише ринкових операцій.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок сьогоднішньої атаки росіян було пошкоджено також об’єкти розподілу та передачі електроенергії.

"Є пошкодження 9 об’єктів генерації, також пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об’єктах, перш за все, атомної генерації. Зараз ми все це фіксуємо. Росіяни намагаються бити і по генерації, і по об’єктах розподілу та передачі. Це чергова терористична атака росіян", – сказав Галущенко.

Він також додав, що через обстріл постачання електроенергії не вдалося здійснити для 50% споживачів України. Міністр сподівається, що вже найближчим часом ситуацію вдасться стабілізувати.

"Вже зараз відбувається навантаження атомної генерації, ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", — зазначив міністр.

Герман Галущенко звернувся до громадян України та попросив з розумінням поставитися до цієї ситуації.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу сьогодні вранці повністю було знеструмлено Харків, Херсон, Кременчук, Полтаву, Кривий Ріг, Черкаси та Кіровоградську область.