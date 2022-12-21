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Киян засмутили новинами про відключення електрики: "якщо світло є 4-6 годин, то це хороша новина"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Відключення світла
Відключення світла

Протягом найближчих півтора тижні ситуація може трохи покращитись

Останні атаки російських окупантів були сфокусовані на Київському енергетичному регіоні, що призвело до суттєвих перебоїв зі світлом у столиці та області. Попри те, що ситуація поступово покращується, найближчими тижнями киянам не варто розраховувати на те, що світло буде довше 4-6 годин на добу.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Продовжуються роботи та відновлення, але, враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин у будинку – це хороша новина", — зазначив він.

Водночас він зазначив, що незабаром можливе повернення до графіків відключення електроенергії. За словами Харченка, це може статися протягом тижня-півтора.

Втім, навіть у цьому випадку варто бути готовими, що на добу може бути до 10 годин зі світлом і 14 без.

Однак він не виключає, що західне обладнання, яке вже йде в Україну, допоможе швидко налаштувати мобільну генерацію електрики і для цього робиться все можливе.

Як повідомлялося раніше, напередодні НЕК "Укренерго" ухвалило рішення про запровадження стабілізаційних аварійних відключень електрики у низці областей.

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#Україна #Київ #Київська область #Електрика