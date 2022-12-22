Новый рекорд Украины: в Киеве зарегистрировали самый энергосберегающий дом (фото, видео)

У дома есть современная система энергосбережения с комплексной термомодернизацией.

В Киеве зарегистрировали новый рекорд Украины — самый энергосберегающий многоэтажный дом.

Многоэтажка расположена по ул. Героев Сталинграда,12Д имеет альтернативные источники отопления и горячего водоснабжения от тепловых насосов.

Автор идеи и реализатор этого проекта, инженер-строитель Денис Кукса. Он разработал современную систему энергосбережения с комплексной термомодернизацией. Идея заключается в обеспечении минимального потребления ресурсов извне.

Именно Денис получил 22 декабря, в День энергетика, награду от руководства Национального реестра рекордов

На регистрации нового рекорда Украины побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Самый энергосберегающий дом Украины находится в Киеве

Реализатор этого проекта инженер-строитель Денис Кукса

Денис получил награду от руководства Национального реестра рекордов

В доме есть альтернативные источники отопления и горячего водоснабжения

Дом снабжен энергией от тепловых насосов

Это новый рекорд Украины

Денис Кукса с первых дней войны находится на фронте, заявка на рекорд была подана еще в мирное время. Дом претендует на ТОП-10 самых энергоэффективных домов Европы.

Этот многоквартирный дом получил рекорд в одной из самых престижных категорий "Наука и Технологии".

Денис показал теплопункт системы отопления и рассказал, как работает система: "Здесь производится энергия для отопления дома. Здесь 12 внутренних блоков, тепловых насосов, которые включаются каскадно — чем ниже температура, тем больше блоков нужно подключать. Для каждого внутреннего насоса снаружи находятся по три испарителя, отбирающего тепло с улицы. Затем эта горячая вода из внутреннего контура идет в гидравлическую установку. Затем раздается на нижний теплопункт и разливается горячая вода по всем квартирам по батареям".

Следует отметить, что себестоимость отопления для жильцов этого дома в среднем вдвое дешевле, чем продает монополист. Например, при 1,68 грн/кВт – от 700 грн до 890 грн/Гкал. В то время как цена от ТЭЦ для этого ОСМД в прошлых годах составляла 1714 грн/Гкал.

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как утеплять дом с помощью пустых бутылок, а также об изменениях, которые нужно совершить в любой квартире, находящейся в доме недалеко от зоны боевых действий.