Утеплить окна можно дешево и эстетично: рабочий способ всего с одним материалом

Этот способ не помешает открыть окно в любой момент

По разным причинам даже самые дорогие металлопластиковые окна могут пропускать воздух, из-за чего в холодное время в квартире или частном доме становится холодно. Утеплить окно можно максимально просто и только одним материалом.

Достаточно купить в любом строительном магазине уплотнительную ленту для окон, пишет cpykami. В этом варианте мы будем клеить ее не классическим способом, не имея потом возможности свободно открыть окно при необходимости. Рассказываем о более удобном способе.

Как утеплить металлопластиковые окна

Берем ленту и отрезаем ее примерно 1 см толщиной. Приклеиваем на раму в месте прилегания уплотнительных резинок. Делаем так на всю длину окна. Таким образом, когда вы закроете окно, холодный воздух не будет проникать в помещение, а когда понадобиться, вы сможете открыть окно без последствий для такого утеплителя.

Ранее "Телеграф" писал, как утеплить деревянные окна с помощью простых подручных средств.