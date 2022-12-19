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Утеплить окна можно дешево и эстетично: рабочий способ всего с одним материалом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Вид эстетичный, совершенно незаметно, а результат — восхитительный Новость обновлена 19 декабря 2022, 13:09
Вид эстетичный, совершенно незаметно, а результат — восхитительный. Фото cpykami

Этот способ не помешает открыть окно в любой момент

По разным причинам даже самые дорогие металлопластиковые окна могут пропускать воздух, из-за чего в холодное время в квартире или частном доме становится холодно. Утеплить окно можно максимально просто и только одним материалом.

Достаточно купить в любом строительном магазине уплотнительную ленту для окон, пишет cpykami. В этом варианте мы будем клеить ее не классическим способом, не имея потом возможности свободно открыть окно при необходимости. Рассказываем о более удобном способе.

Как утеплить металлопластиковые окна

Берем ленту и отрезаем ее примерно 1 см толщиной. Приклеиваем на раму в месте прилегания уплотнительных резинок. Делаем так на всю длину окна. Таким образом, когда вы закроете окно, холодный воздух не будет проникать в помещение, а когда понадобиться, вы сможете открыть окно без последствий для такого утеплителя.

утеплитель на окна

Ранее "Телеграф" писал, как утеплить деревянные окна с помощью простых подручных средств.

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#Окна #Зима #утепление #Лайфхаки #Обогрев