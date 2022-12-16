Как сделать дом намного теплее: поможет простое средство

Один простой совет поможет сделать ваш дом еще теплее этой зимой

Чтобы не замерзнуть зимой в собственном доме или квартире, нужно заранее заняться утеплением жилья. Внимание следует уделить крыше, окнам и полу, поскольку неутепленные половые доски могут привести к 10 процентам потерь тепла в вашем доме.

Проживание в холодных условиях может повлечь за собой ряд проблем. В их список входит плесень, сырость, а также это может вызвать проблемы с дыханием. Эксперты издания Express поделились советом, как не выпускать тепло из дома, когда за окном бушует настоящий мороз. На самом деле, всё довольно просто и ответ на этот вопрос банален — постелить ковер.

Так, эксперт по отоплению объяснил, что неутепленные половые доски могут "украсть" тепло из вашего дома. Ковер в свою очередь поможет сохранить тепло и поспособствует прогреванию пола.

Эксперт отмечает, что это очень простой и экономный, но в то же время эффективный способ сохранить тепло в доме.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, на случай отключения отопления можно сделать самодельную грелку, чтобы не замерзнуть в квартире. Для её создание понадобится всего несколько материалов, которые есть едва ли не у каждого в доме.

Также отличным способом обогреть свой дом является самодельный обогреватель из жестяной банки. Одним из его плюсов является работа не от сети, то есть такой обогреватель можно использовать во время отключения электричества.