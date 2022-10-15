Утепляем дом и готовимся к зиме без отопления: советы от специалиста, пережившего холодный период в Ирпене

По мнению эксперта, его рекомендации подойдут в первую очередь тем, кто живет в прифронтовых областях

Многие украинцы вынуждены встречать предстоящую зиму с тревогой, опасаясь, что могут остаться без централизованного отопления и даже газоснабжения.

Люди думают о том, как выжить в постоянном холоде, а также как утеплить себя и дом, быстро отремонтировать повреждения, не допустить сырости и болезней.

Своими советами по этой теме поделился консультант по финансированию энергоэффективных мероприятий Николай Ильинов, который в начале полномасштабного вторжения пережил холодный период в Ирпене в сложных военных условиях пишет сайт "Вільне радіо".

В первую очередь его рекомендации подойдут тем, чьи жилища находятся недалеко от зоны боевых действий.

Слейте воду из системы отопления

Первое, о чем стоит позаботиться, прежде чем думать об утеплении – это вода, которая сейчас может быть в ваших трубах отопления.

"Централизованное отопление еще не запущено и его не будут начинать готовить, поэтому в системе и не должно быть никакой воды", — говорит Николай Ильинов.

Чтобы убедиться, что в системе точно нет воды, обратитесь к представителям компании, которая отвечает за отопление в вашем доме. Если в вашем доме индивидуальное отопление – независимо от того, электрический у вас котел или газовый – воду надо слить без колебаний, говорит эксперт. Этой зимой полноценно обогреться даже электрическим котлом вряд ли получится. Это важно сделать до "минусов" на улице, ведь трубы могут лопнуть, когда вода в них превратится в лед.

Сливаем воду из системы

Окна забирают большинство тепла с дома

Через окна с дома выходит большая часть тепла, объясняет Николай Ильинов. А в условиях войны, когда рядом взрываются снаряды, прежде всего страдают стекла на окнах.

"Когда мы вернулись в Ирпень после освобождения, из 138 квартир в 135 были разбиты окна. У кого-то ни одного окна не уцелело, у кого-то 2-3. Обычно, когда нет окон, натягивают пленку, чтобы меньше было дождя и влаги в квартире", — рассказывает эксперт.

Но сейчас на улице осень, поэтому пленка уже не поможет, и нужно уже сейчас окна следует готовить к зиме и закрывать листами ДВП, ДСП или OSB.

"Я бы советовал вместо пленки вставлять в окна экструдированный пенополистирол. Даже если у вас металлопластиковые окна, то прямо под штапики оно классно вставляется. Достаточно 3 см толщины, оно будет хорошо держать тепло", — рекомендует специалист.

Если нет возможности закупить специальные утеплители, специалист советует забить окна хотя бы одеялами. Это поможет удержать тепло в доме ночью.

Утеплитель для окон

Еще одна проблема, с которой придется бороться в холодный период – это чрезмерная влажность.

"Независимо от того, чем вы закроете окна, днем, когда на улице будет солнышко, их следует открывать. Потому что основная проблема будет даже не холод, а влага, которая будет оставаться в квартире, если все полностью закрыть. Важно даже на холоде утром немного проветрить, чтобы влагу вытянуло из квартиры", — говорит собеседник.

Если не проветривать дом, влажность будет усиливать чувство холода. К тому же в доме начнет появляться плесень, которая вредит здоровью.

Деревянные окна следует подготовить к зиме поролоновыми или резиновыми уплотнителями.

Использовать скотч специалист не советует: плохой не удержит тепло, а хороший потом будет отрываться вместе с краской.

"У меня мама еще давно делала классную вещь. Надо взять какое-то старое постельное белье, которое пора выбрасывать, и разрезать по 5 см, намылить обычным хозяйственным мылом и наклеить по периметру окна. Когда оно высыхает, то классно держит холод, а весной тряпкой влажной легко протер — и оно снялось", — советует Николай Ильинов и напоминает оставить незаклеенную форточку для проветривания от влажности.

В многоквартирных домах следует совместными усилиями с соседями утеплить окна в подъездах. Их рекомендуют полностью зашить ДСП, ДВП, минеральной ватой или пенополистиролом. Придется ходить в подъезде с фонариком, но так вы сохраните тепло.

Утеплить дверь так же важно

Входная дверь у многих металлическая. Часто это бюджетные варианты, внутри которых есть максимум ДСП. Самая дешевая же дверь внутри может быть совершенно пустой.

"Двери – это 2 квадратных метра, через которые можно терять тепло. Имея только одну металлическую дверь, вы будете терять очень много тепла. По возможности снимите декоративное наружное покрытие двери и положите внутрь минеральную вату", — советует Николай Ильинов.

Укрощать холод поможет еще одна дверь, даже деревянная. Прослойка воздуха между дверями сможет удержать тепло в квартире.

Также между дверью и коробкой рекомендуют добавить резиновые или поролоновые уплотнители, чтобы через щели не гулял ветер.

Уплотнитель

Не стелите ковер, если не сможете его сушить

В холодном доме без отопления диваны, кровати, ковры и другие вещи, сделанные из ткани, будут впитывать влагу. Выявить ее можно просто касаясь руками поверхности: вы почувствуете, если она будет сырой.

Класть на пол ковер или матрасы следует только, если вы сможете хотя бы раз в неделю при солнечной погоде выносить их на улицу просыхать. Если этого не делать, из-за высокой влажности там заведутся бактерии, клещи и другие вредители.

"В кухне вообще ничего не нужно класть на пол, потому что мы там готовим еду, и там точно все будет тянуть влагу", — уточняет специалист.

Подготовьте монтажную пену для трещин

Кроме окон, от взрывов могут страдать и стены. В них могут появляться трещины, через которые сквозняк будет выдувать остатки тепла из дома. Затыкать их тряпками специалист не рекомендует: они будут впитывать влагу, от чего будет только хуже. Но есть простое средство, которое поможет справиться с трещинами.

"Чтобы подготовиться к таким ситуациям, следует взять монтажную строительную пену. Это быстрый и теплый вариант. Есть пена, которая работает даже при минусовой температуре", — говорит Николай Ильинов.

Средний баллон пены обойдется примерно в 200 грн, а хватить его должно на 80-100 дыр в зависимости от размера.

Одну зиму такой быстрый ремонт пена точно выдержит, говорит специалист. Шпаклевать поврежденные стены сейчас он не советует, потому что при последующих взрывах будут появляться новые микротрещины.

Пеной можно даже латать отверстия в стенах от осколков снарядов.

"В нашем ОСМД, например, были такие мощные взрывы рядом с домами, что в моей квартире было два сквозных отверстия. Я их тоже запенил, понятно, что это не на годы — потом буду штукатурить и красить", — рассказывает Ильинов.

Пена для трещин

Купите туристическую плитку

"У меня с собой была туристическая газовая плиточка в Ирпене. На ней можно нагреть кофе какой-то, лапшу запарить, люди даже супы-борщи готовили", — рассказывает эксперт.

Туристическую плитку можно использовать не только на улице. В одной из комнат можно убрать с пола ковры, положить туда металлический лист и поставить печку.

"Даже если готовить завтрак, обед, ужин, то на семью из 3-х человек, одной плитки может хватить на месяц. У меня небольшая стояла на столе и даже она, пока ты готовишь еду, отдавала тепло и грела воздух в комнате", — делится Ильинов.

Туристическая плитка

Буржуйка в домах и квартирах

В частных домах можно поставить котел на дровах или угле. Топливо для него лучше закупать уже сейчас, потому что чем ближе к холодам, тем дороже оно обойдется. Для квартир такой вариант не подойдет, отмечает специалист.

"Да, можно поставить какой-нибудь камин или буржуйку и бросить 2-3 полена. Но это может привести к пожару или кто-то не погасит пламя, и люди задохнутся от дыма", — объясняет специалист.

Буржуйка в многоквартирном доме

Впрочем, если ситуация безысходна, соблюдайте простые правила безопасности:

Под буржуйку положите металлический лист;

Вокруг ни в коем случае не должно быть штор, покрывал, ковров и других легковоспламеняющихся материалов;

Трубу для дыма ни в коем случае не выводите в вентиляционный канал, потому что тогда ваши соседи будут дышать этим дымом. Выводить ее нужно через форточку по крайней мере в метре от стены.

Подготовьте туристические мешки, карематы и одежду для сна

Из-за влажности и вредителей лучше спать не на кровати или диване, а на туристическом каремате. Они не впитывают влагу и защищают от холода с пола. Это хороший вариант для сна, если у вас нет денег на спальный мешок.

Подготовьте теплую одежду из натуральных тканей, потому что синтетика плохо держит тепло. Купите спортивный костюм, а еще лучше – антибактериальное термобелье для холодных условий.

Карематы и спальный мешок

Предусмотрите хотя бы два разных набора одежды для улицы и сна, чтобы днем ​​вы могли сушить ночную одежду, а ночью уличную.

Также можно подготовить резиновые грелки и наполнять их водой, нагретой от костра или туристической плиткой. Положите грелку в спальный мешок или кровать, и ее тепла должно хватить на пол часа, чтобы успеть уснуть.

Ранее "Телеграф" писал о том, как можно не бояться наступающих зимних холодов при помощи особой конструкции дома или различных ноухау в виде пустых бутылок и т.д.