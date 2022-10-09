Утепляем дом при помощи … бутылок: как подручные средства помогли сэкономить на отоплении жилища

Стеклотара позволила утеплить глинобитный дом и существенно сократить расходы на отопление

Вероятно, многим украинцам уже успели надоесть "страшилки" о предстоящем отопительном сезоне и страданиях, которые он может причинить жителям частных домов и многоэтажек.

При этом некоторые люди уже успели перечитать массу советов от специалистов по энергоэффективности жилых помещений, другие же пытаются вспомнить полузабытые идеи прошлых лет, которые помогут сохранить тепло и тем самым сэкономить на отоплении жилища.

Об одной из таких идей несколько лет назад рассказывало издание "ФАКТЫ".

Автором необычного проекта стала жительница села Озера Кобелякского района Полтавской области Вера Ивашко, которая искала возможность сократить расходы на отопление дома. Для этого из старых бутылок она сделала облицовку наружных стен, улучшив теплоизоляцию.

"Покрыть крышу шифером я не смогла, пришлось нанимать кровельщиков. А все остальное сама делала. Несколько лет назад купила электрическую пилу и поменяла все дерево на крыше", — рассказывает она.

Стены необычного дома

Потом народная умелица перешла на внутренние работы. Выровняла потолок — подбила досками-"вагонкой". Таким образом, сверху образовалась воздушная подушка, и в доме стало теплее. Затем обложила кафелем плиту и грубку.

"Теперь они горячие до утра, не то, что раньше, — пока топишь, до тех пор и тепло", — делится Вера Ивашко.

Кроме того, пол в гостиной женщина выровняла бутылками. Принцип укладки такой же, как и дорожек во дворе, только вместо цемента использовался теплый материал — глина.

Сверху высохший пол покрыла линолеумом. Это нижняя воздушная подушка. Ну и в конце обложила все стены и фронтон стеклом.

"Теперь весь мой дом оказался в воздушных подушках, поэтому в нем тепло. Об электрическом обогревателе давно забыли. А летом, наоборот, в доме прохладно", — цитирует женщину издание.

Даже забор можно сделать из бутылок

На облицовку дома ушло около 5000 бутылок. Кроме того, стеклотару жительница села Озера использовала для строительства забора, мощения дорожек на участке и облицовку других строений. На утепление дома ушло полмесяца работы, но экономия оказалась более ощутимой.

Если раньше ежемесячно на оплату электроэнергии уходило 1000 гривен (цены 2019 года) из-за постоянного включенного обогревателя, то сейчас затем на весь отопительный сезон уходило всего 1500 гривен — на покупку дров для печи. Затраты на саму облицовку женщина оценила в 2000 гривен которые были потрачены на приобретение цемента.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном лайфхаке от украинцев – мужчина сумел "создать с нуля" всего за 52 тысячи гривен дом, который не нуждается в отоплении зимой.