"Улучшений нет": энергетик объяснил, почему в Киеве самая сложная ситуация со светом

Ситуация с электричеством в Киеве является самой проблемной

После ударов россиян по энергетической инфраструктуре, Киев на сегодняшний день является наиболее сложным городом в Украине в плане снабжения электричеством.

Как сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко проблема заключается не в генерации электроэнергии, а в невозможности получить доступ к всеукраинской сети.

"Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще с последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", — написал он в своем Facebook.

Он отметил, что сеть не может работать, когда 60% трансформаторов отсутствуют.

Кроме того, Коваленко подчеркнул, что в Киеве далеко не все линии расположены логично с точки зрения карты и районов, что может приводить к тому, что на линии, где стоит разрушенный трансформатор только один дом из десяти может оказаться без света.

По его словам, лучше может быть, когда закончатся ремонтные работы и заработает вся схема переподключения, однако если обстрелы продолжатся и оставшиеся 40% узлов будут разрушены, то ситуация станет лишь хуже.

Как сообщалось ранее, накануне НЭК "Укрэнерго" приняло решение о введении стабилизационных аварийных отключений электричества в ряде областей.