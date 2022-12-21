"Покращень немає": енергетик пояснив, чому у Києві найскладніша ситуація зі світлом

Ситуація з електрикою у Києві є найбільш проблемною

Після ударів росіян по енергетичній інфраструктурі Київ на сьогодні є найбільш складним містом в Україні в плані постачання електрики.

Як повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, проблема полягає не в генерації електроенергії, а в неможливості отримати доступ до всеукраїнської мережі.

"Є ті райони, які отримують світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на день. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання", — написав він у своєму Facebook.

Він зазначив, що мережа не може працювати, коли 60% трансформаторів немає.

Крім того, Коваленко підкреслив, що в Києві далеко не всі лінії розташовані логічно з точки зору карти та районів, що може призводити до того, що на лінії, де стоїть зруйнований трансформатор, лише один будинок з десяти може опинитися без світла.

За його словами, краще може бути, коли закінчаться ремонтні роботи і запрацює вся схема перепідключення, проте якщо обстріли продовжаться і 40% вузлів, що залишилися, будуть зруйновані, то ситуація стане лише гіршою.

Як повідомлялося раніше, напередодні НЕК "Укренерго" ухвалило рішення про запровадження стабілізаційних аварійних відключень електрики у низці областей.