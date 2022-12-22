Новий рекорд України: в Києві зареєстрували найбільш енергозберігаючий будинок (фото, відео)

Будинок має сучасну систему енергозбереження з комплексною термомодернізацією.

У Києві зареєстрували новий рекорд України — найбільш енергозберігаючий багатоповерховий будинок.

Багатоповерхівка розташована по вул. Героїв Сталінграда,12Д і має альтернативні джерела опалення та гарячого водопостачання від теплових насосів.

Автор ідеї та реалізатор цього проєкту, інженер-будівельник Денис Кукса. Саме він розробив сучасну систему енергозбереження з комплексною термомодернізацією. Ідея, якої полягає в забезпеченні мінімального споживання ресурсів ззовні.

Саме Денис отримав 22 грудня, в День енергетика, нагороду від керівництва Національного реєстру рекордів.

На реєстрації нового рекорду України побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Найбільш енергозберігаючий будинок України знаходиться в Києві

Реалізатор цього проєкту інженер-будівельник Денис Кукса

Денис отримав нагороду від керівництва Національного реєстру рекордів

В будинку є альтернативні джерела опалення та гарячого водопостачання

Будинок запезпечений енергією від теплових насосів

Це новий рекорд України

Денис Кукса з преших днів війни перебуває на фронті, заявка на рекорд була подана ще в мирний час. Будинок претендує на ТОП-10 найбільш енергоефективних будинків Європи.

Цей багатоквартирний будинок отримав рекорд в одній із престижніших категорій "Наука і Технології".

Денис показав теплопункт системи опалення і розповів, як працює система: "Тут виробляється енергія для опалаення будинку. Тут 12 внутрішніх блоків, теплових насосів, які включаються каскадно — чим нижча температура, тим більше блоків потрібно підключати. Для кожного внутрішнього насоса ззовні знаходяться по три випарника, які відбирають тепло з вулиці. Потім ця гаряча вода з внутрішнього контура йде в гідравлічну установку. Потім роздається на нижній теплопункт і розливається гаряча вода по всіх квартирах по батареях".

Слід відзначити, що собівартість опалення для мешканців цього будинку в середньому вдвічі дешевша, ніж продає монополіст. Наприклад, при 1,68 грн/кВт — від 700 грн до 890 грн/Гкал. Тоді, як ціна від ТЕЦ для цього ОСББ у минулих роках становила 1714 грн/Гкал.

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як утеплювати будинок за допомогою порожніх пляшок, а також про зміни, які потрібно зробити у будь-якій квартирі, що знаходиться в будинку неподалік зони бойових дій.