Утеплити вікна можна дешево і естетично: робочий спосіб всього з одним матеріалом

Цей спосіб не завадить відкрити вікно в будь-який момент

З різних причин навіть найдорожчі металопластикові вікна можуть пропускати повітря, через що в холодну пору у квартирі або приватному будинку стає холодно. Утеплити вікно можна дуже просто і тільки одним матеріалом.

Достатньо купити в будь-якому будівельному магазині ущільнювальну стрічку для вікон, пише cpykami. У цьому варіанті ми клеїтимемо її не класичним способом, не маючи потім можливості вільно відкрити вікно при необхідності. Розповідаємо про зручніший спосіб.

Як утеплити металопластикові вікна

Беремо стрічку та відрізаємо її приблизно 1 см завтовшки. Приклеюємо на раму в місці прилягання гумок ущільнювачів. Робимо так на всю довжину вікна. Таким чином, коли ви закриєте вікно, холодне повітря не проникатиме в приміщення, а коли знадобиться, ви зможете відкрити вікно без наслідків для такого утеплювача.

Раніше "Телеграф" писав, як утеплити дерев’яні вікна за допомогою простих підручних засобів.