Як зробити будинок набагато тепліше: допоможе простий засіб

Одна проста порада допоможе зробити ваш будинок ще теплішим цієї зими

Щоб не замерзнути взимку у власному будинку чи квартирі, потрібно заздалегідь зайнятися утепленням житла. Увагу слід приділити даху, вікнам та підлозі, оскільки неутеплені підлогові дошки можуть призвести до 10 відсотків втрат тепла у вашому будинку.

Проживання в холодних умовах може спричинити низку проблем. У їх список входить пліснява, вогкість, а також це може спричинити проблеми з диханням. Експерти видання Express поділилися порадою, як не випускати тепло з дому, коли за вікном вирує справжній мороз. Насправді все досить просто і відповідь на це питання банальна — постелити килим.

Так, експерт з опалення пояснив, що неутеплені підлогові дошки можуть "викрадати" тепло з вашого будинку. А Килим своєю чергою допоможе зберегти тепло і сприятиме прогріванню підлоги.

Експерт зазначає, що це дуже простий та економний, але водночас ефективний спосіб зберегти тепло у будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на випадок відключення опалення можна зробити саморобну грілку, щоб не замерзнути у квартирі. Для її створення знадобиться лише кілька матеріалів, які є вдома чи не у кожного.

Також відмінним способом обігріти свій будинок є саморобний обігрівач із бляшаної банки. Одним із його плюсів є робота не від мережі, тобто такий обігрівач можна використовувати під час відключення електрики.