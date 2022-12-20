Ситуация стабильно тяжелая: энергетик рассказал, когда в Киеве заработают графики отключения света

В энергосистеме столицы не хватает 50% мощности для нормы

Ситуация в энергосистеме Киева, по сравнению со вчерашним вечером, практически не изменилась. В столице продолжают действовать нерегулярные отключения света, без электричества больше миллиона человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, за сутки состояние энергосистемы в Киеве практически не изменилось. На протяжении 20 декабря отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. О соблюдении графика отключений речи пока не идет, так как мощности на половину меньше необходимых.

"По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно запитать критическую инфраструктуру. А где свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город в основном с водой и отоплением. В то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели снабжение хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра", — сообщил Коваленко.

Гендиректор YASNO также рассказал, что в Днепре ситуация более ли менее стабильная, удалось практически приблизиться к графику отключений. В среду, 21 декабря, возможны хорошие новости из региона.

"Ремонтные работы продолжаются. Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения — сейчас самое время позаботиться об этом", — предостерег Сергей Коваленко.

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