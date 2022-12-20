Ситуація стабільно важка: енергетик розповів, коли у Києві запрацюють графіки відключення світла

В енергосистемі столиці не вистачає 50% потужності для норми

Ситуація в енергосистемі Києва, порівняно з учорашнім вечором, практично не змінилася. У столиці продовжують діяти нерегулярні відключення світла, без електрики понад мільйон осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, за добу стан енергосистеми у Києві практично не змінився. Протягом 20 грудня відключалося майже все місто, близько 1,1 млн. користувачів. Про дотримання графіка відключень мови поки не йдеться, оскільки потужності на половину менші за необхідні.

"За фактом зараз маємо потужність на 50% меншу за необхідну. З якої потрібно заживити критичну інфраструктуру. А де світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто в основному з водою та опаленням. Водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не включалися з учорашнього ранку", — повідомив Коваленко.

Гендиректор YASNO також розповів, що в Дніпрі ситуація більш менш стабільна, вдалося практично наблизитися до графіку відключень. У середу, 21 грудня, можливі добрі новини з регіону.

"Ремонтні роботи продовжуються. Але якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, щоб спокійно прожити тривалі відключення — зараз саме час подбати про це", — застеріг Сергій Коваленко.

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