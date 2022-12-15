Працюють навіть в умовах блекауту: огляд кращих коворкінгів Києва

Топ-5 коворкінгів, що мають додаткові джерела енергії

Коворкінги набирають популярність у всьому світі, адже пропонують стабільність та комфортний робочий простір для віддалених працівників. Це саме те, що потрібно українцям, коли робочі дні радше схожі на квест підвищеної складності. Окрім виконання робочих завдань, необхідно зберігати здоровий глузд, бути готовим в будь-який час піти в укриття та залишатись на плаву коли світло, вода чи тепло раптово зникають.

Підлаштовуючись під потреби клієнтів, український бізнес шукає додаткові джерела електроенергії та готується до найскладніших сценаріїв. Сьогодні "Телеграф" поділиться кращими колективними офісами Києва, що забезпечені генераторами, а отже обіцяють надійний доступ до інтернету та світла.

1. Мережа коворкінгів BeeWorking

Коворкінги BeeWorking працюють цілодобово і доступні у двох локаціях: у Подільському районі Києва на вулиці Борисоглібській 15b, а також на вулиці Ломоносова 73-З, що за 10 хвилин пішки від станції метро Виставковий центр.

Мережа дозволяє вибрати фіксовані та нефіксовані робочі місця, орендувати окремі офіси, лекційні зали та мітинг-руми для великих команд. Тут резиденти завжди можуть розраховувати на технічну підтримку, партнерські сервіси тощо.

Сучасні коворкінги BeeWorking пропонують не просто робоче місце із wi-fi, а цілий спектр додаткових послуг. Кожне приміщення забезпечене всім необхідним, включаючи найсучасніше обладнання. Наприклад, переговорні кімнати мають екран, chromecast, веб-камери, фліпчарти/маркерні стіни та набір канцелярії.

Окрім всіх робочих зручностей, тут ви зможете поєднувати працю з дозвіллям. На кожному поверсі є кухня, телефонні кімнати для приватних дзвінків, ігрові та бібліотеки. Також на території коворкінгів розміщені тренажерні зали, душові, місця для сну й масажу. А найголовніше тут є повністю обладнане бомбосховище, Starlink та генератори, що дозволить вам виконувати свої задачі за будь-яких обставин.

В окремі лаунж-зонах і кафе коворкінгу завжди можна запросити своїх друзів на каву, що сподобається тим, хто звик зустрічатися з близькими протягом дня. Також є можливість стати резидентом коворкінгу і домовитись про довгострокову співпрацю для себе або своєї компанії.

2. Коворкінг Kooperativ

Kooperativ — це робочий простір та творча майстерня водночас. Тут місце подій, знайомств та руху. Коворкінг знаходиться за адресою вул. Січових Стрільців, 23-А. Тут велика територія, сучасний інтер’єр, капсули для зуму і для сну, бар з десертами, кавою та лимонадами. Окрім цього тут проводяться вечірки на терасі, стратегічні сесії у кімнаті дизайн-мислення та кіно на даху.

Команда коворкінгу розповідає, що світло не зникало жодного разу, адже будівля живиться двома лініями електропередач. Водночас компанія планує придбати генератор, щоб підстрахуватися. В коворкінгу є два надійні провайдери з SLI 99.5%. Вони зробили все можливе, щоб надавати послуги доступу до інтернету навіть при тривалому відключенні електроживлення. На майбутнє також думають над придбанням Starlink.

3. Робочий простір Peremoga

В цьому коворкінгу в центрі Києва теж можна орендувати як офіси, так і окремі робочі місця. Наприклад, зали для подій або кімнати переговорів. У вартість послуг мережі Peremoga входить цілодобовий доступ до робочого місця, швидкий інтернет, ігрові зали, кімната для медитацій, масажний кабінет та принт-зона.

Команда підготовлена до екстренних та тривалих відключень світла, а нульовий поверх, де розташовані кухня та кімната для медитацій, слугує укриттям. Тут ви зможете безлімітно їсти печиво, пити каву або чай.

4. Коворкінг TheSpace

Колективний офіс розташований біля станції метро Дарниця. Перші два поверхи коворкінгу відкрили у травні цього року. THE SPACE – це будівля з обладнаними робочими місцями на 750 осіб, переговорними та Skype-кімнатами для проведення зустрічей, презентацій і майстер-класів. Тут також є конференц-зали, зони відпочинку й кухні. На першому поверсі розташували кафе та ігровий бар.

Коворкінг живиться від двох незалежних трансформаторних підстанцій, тож має стабільне світло. А сховище з доступом до інтернету знаходиться на мінус першому поверсі.

5. Робочий простір TCEH

Коворкінг ТСЕН надає послуги високого рівня комфорту та сервісу. Тут є різноманітні офіси, Звукоізоляційні переговорні та скайп-кімнати, лаунж-зони, кухня, власна відкрита тераса, камери для зберігання речей, Open-space та багато чого іншого.

Коворкінг облаштований генераторами, тож відвідувачі мають змогу працювати та користуватися електропристроями безперебійно. Рішення про встановлення електрогенераторів ухвалили ще до регулярних перебоїв зі світлом в столиці.

Під час повітряної тривоги ви зможете пройти в облаштовані укриття. Вони достатньо просторі, щоб розмістити всіх мемберів, навіть при максимальній заповненості коворкінгу. Сховища оснащені вентиляцією, освітленням, стабільним інтернетом та мають зручні місця. Окрім цього відвідувачі мають змогу безкоштовно пройти навчання з тактичної медицини за алгоритмом MARCH. Колектив коворкінгу також пройшов це навчання, тому точно знають, що і як потрібно робити у разі небезпеки.