Работают даже в условиях блекаута: обзор лучших коворкингов Киева

Топ-5 коворкингов, имеющих дополнительные источники энергии

Коворкинги набирают популярность во всем мире, ведь предлагают стабильность и комфортное рабочее пространство для удаленных работников. Это именно то, что нужно украинцам, когда рабочие дни скорее похожи на квест повышенной сложности. Кроме выполнения рабочих задач, необходимо сохранять здравый смысл, быть готовым в любое время уйти в укрытие и оставаться на плаву, когда свет, вода или тепло внезапно исчезают.

Подстраиваясь под потребности клиентов, украинский бизнес ищет дополнительные источники электроэнергии и готовится к сложным сценариям. Сегодня "Телеграф" поделится лучшими коллективными офисами Киева, которые снабжены генераторами, а значит, обещают надежный доступ к интернету и свету.

1. Сеть коворкингов BeeWorking

Коворкинги BeeWorking работают круглосуточно и доступны в двух локациях: в Подольском районе Киева по улице Борисоглебской 15b, а также по улице Ломоносова 73-З, что в 10 минутах ходьбы от станции метро Выставочный центр.

Сеть позволяет выбрать фиксированные и нефиксированные рабочие места, арендовать отдельные офисы, лекционные залы и митинг-румы для больших команд. Здесь резиденты всегда могут рассчитывать на техническую поддержку, партнерские сервисы и т.д.

Современные коворкинги BeeWorking предлагают не просто рабочее место с wi-fi, а целый спектр дополнительных услуг. Каждое помещение снабжено всем необходимым, включая самое современное оборудование. Например, в переговорных комнатах есть экран, chromecast, веб-камеры, флипчарты/маркерные стены и набор канцелярии.

Кроме всех рабочих удобств, здесь вы сможете совмещать работу с досугом. На каждом этаже есть кухня, телефонные комнаты для приватных звонков, игровые и библиотеки. Также на территории коворкингов расположены тренажерные залы, душевые, места для сна и массажа. А самое главное здесь полностью оборудованное бомбоубежище, Starlink и генераторы, что позволит вам выполнять свои задачи при любых обстоятельствах.

В отдельных лаунж-зонах и кафе коворкинга всегда можно пригласить своих друзей на кофе, который понравится тем, кто привык встречаться с близкими в течение дня. Также есть возможность стать резидентом коворкинга и договориться о долгосрочном сотрудничестве для себя или своей компании.

2. Коворкинг Kooperativ

Kooperativ – это рабочее пространство и творческая мастерская одновременно. Здесь место событий, знакомств и движения. Коворкинг находится по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 23-А. Здесь обширная территория, современный интерьер, капсулы для зума и сна, бар с десертами, кофе и лимонадами. Кроме этого, здесь проводятся вечеринки на террасе, стратегические сессии в комнате дизайн-мышления и кино на крыше.

Команда коворкинга рассказывает, что свет не исчезал ни разу, ведь здание питается двумя линиями электропередач. В то же время, компания планирует приобрести генератор, чтобы подстраховаться. В коворкинге есть два надежных провайдера из SLI 99.5%. Они сделали все возможное, чтобы предоставлять услуги доступа к интернету даже при длительном отключении электропитания. На будущее также думают о приобретении Starlink.

3. Рабочее пространство Peremoga

В этом коворкинге в центре Киева тоже можно арендовать как офисы, так и отдельные рабочие места. К примеру, залы для событий или комнаты переговоров. В стоимость услуг сети Peremoga входит круглосуточный доступ к рабочему месту, быстрый интернет, игровые залы, комната для медитаций, массажный кабинет и принт-зона.

Команда подготовлена к экстренным и длительным отключениям света, а нулевой этаж, где расположены кухня и комната для медитаций, служит укрытием. Здесь вы сможете безлимитно есть печенье, пить кофе или чай.

4. Коворкинг TheSpace

Коллективный офис находится возле станции метро Дарница. Первые два этажа коворкинга открыли в мае этого года. THE SPACE – это здание с оборудованными рабочими местами на 750 человек, переговорными и Skype-комнатами для проведения встреч, презентаций и мастер-классов. Здесь также есть конференц-залы, зоны отдыха и кухни. На первом этаже разместили кафе и игровой бар.

Коворкинг питается от двух независимых трансформаторных подстанций и имеет стабильный свет. А хранилище с доступом в интернет находится на минус первом этаже.

5. Рабочее пространство TCEH

Коворкинг ТСЭН предоставляет услуги высокого уровня комфорта и сервиса. Здесь есть различные офисы, звукоизоляционные переговорные и скайп-комнаты, лаунж-зоны, кухня, собственная открытая терраса, камеры хранения вещей, Open-space и многое другое.

Коворкинг оснащен генераторами, поэтому посетители могут работать и пользоваться электроустройствами бесперебойно. Решение об установке электрогенераторов было принято еще до регулярных перебоев со светом в столице.

Во время воздушной тревоги вы сможете пройти в обустроенные укрытия. Они достаточно просторны, чтобы разместить всех мемберов, даже при максимальной заполненности коворкинга. Хранилища оснащены вентиляцией, освещением, стабильным интернетом и имеют удобные места. Кроме того, посетители могут бесплатно пройти обучение по тактической медицине по алгоритму MARCH. Коллектив коворкинга также прошел это обучение, поэтому точно знают, что и как нужно делать в случае опасности.