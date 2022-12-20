Росія хоче занурити Україну в темряву до Нового року, але влада вже має план

Росія хоче, щоб українці зустрічали Новий рік та Різдво у темряві та холоді

Російський терорист ігор гіркін-стрілков дав прогноз нападу ЗСУ на Москву у новорічну ніч. Україна побоюється, що росіяни можуть залишити наші міста без світла до Нового року.

Такі припущення висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 20 грудня.

За його словами, росія найближчим часом може знову завдати масованого ракетного удару по Україні. Основною метою будуть, як і минулого разу, об’єкти енергетичної інфраструктури. Окупанти хочуть занурити Україну у повну темряву на новорічні свята.

"Російські терористи робитимуть все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, щоб Різдво та Новий рік в Україні відсвяткували у темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", — заявив Шмигаль.

Тому влада України планує збільшити кількість "Пунктів незламності" втричі, до 15 тисяч. Також були введені єдині стандарти роботи по всій країні, щоб люди мали доступ до однакового набору послуг, серед яких: тепло, зв’язок, доступ до питної води та електроенергії. Координуватиме роботу "Пунктів незламності" Координаційний штаб під головуванням віце-прем’єр-міністра Олександра Кубракова.

Щодо повернення стабільного енергопостачання, то прогнози давати дуже важко, адже енергосистема піддається атакам чи не щодня. Тому прем’єр-міністр закликав місцеву владу не створювати завищених очікувань та не дезінформувати людей.

Крім фізичних атак на Україну ворог вдається і до інформаційно-психологічної операції (ІПСО), щоб посіяти паніку, зневіру та "зраду" серед українців. Влада намагається доносити до населення країни всю інформацію щодо наслідків обстрілів, хоч би якими вони були.

"Ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по кілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян ", — повідомив голова Кабміну.

Найближчим часом міністр енергетики Герман Галущенко надасть результати аналізу справедливості розподілу електроенергії у регіонах. Відповідний штаб було створено у Міненерго для забезпечення справедливого розподілу електроенергії на всіх рівнях.

Раніше ми розповідали про те, що влада України не заперечує повторний наступ росіян на Київ. На думку Олексія Данилова, повтору 24 лютого все одно не буде – країна готова.