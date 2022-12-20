Россия хочет погрузить Украину во тьму до Нового года, но у властей уже есть план

Россия хочет, чтобы украинцы встречали Новый год и Рождество в темноте и холоде

Российский террорист игорь гиркин-стрелков дал прогноз нападения ВСУ на Москву в новогоднюю ночь. Украина опасается в свою очередь, что россияне могут оставить наши города без света к Новому году.

Такие предположения высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 20 декабря.

По его словам, россия в ближайшее время может снова нанести массированный ракетный удар по Украине. Основной целью будут, как и в прошлые разы, объекты энергетической инфраструктуры. Оккупанты хотят окунуть Украину в полную темноту на новогодние праздники.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине отпраздновали в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", — заявил Шмыгаль.

Поэтому власти Украины планируют увеличить количество "Пунктов несокрушимости" в три раза, до 15 тысяч. Также были введены единые стандарты работы по всей страны, чтобы у людей был доступ к одинаковому набору услуг, среди которых: тепло, связь, доступ к питьевой воде и электроэнергии. Координировать работу "Пунктов несокрушимости" будет Координационный штаб под председательством вице-премьер-министра Александра Кубракова.

Что касается возвращения стабильного энергоснабжения, то прогнозы давать очень трудно, ведь энергосистема подвергается атакам едва ли не каждый день. Поэтому премьер-министр призвал местные власти не создавать завышенных ожиданий и не дезинформировать людей.

Помимо физических атак на Украину враг прибегает и к информационно-психологической операции (ИПСО), чтобы посеять панику, уныние и "зраду" среди украинцев. Власти стараются доносить до населения страны всю информацию касательно последствий обстрелов, какими бы они ни были.

"Мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", — сообщил глава Кабмина.

В ближайшее время министр энергетики Герман Галущенко предоставит результаты анализа справедливости распределения электроэнергии по регионам. Соответствующий штаб был создан в Минэнерго для обеспечения справедливого распределения электроэнергии на всех уровнях.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Украины не отрицают повторное наступление россиян на Киев. По мнению Алексея Данилова, повтора 24 февраля все равно не будет — страна готова.