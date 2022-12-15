Пункт несокрушимости стал лекционной аудиторией для преподавательницы из Броваров – вот ее рассказ

Доктор филологических наук Анна Швец рассказала "Телеграфу" об учебном процессе при отсутствии света

За последние недели, когда в Украине продолжаются отключения света, пункты несокрушимости превратились из временных приютов для обогрева или подзарядки гаджетов в полноценные коворкинги и даже классные комнаты. Например, в городе Бровары Киевской области посетители одной из таких "точек" могут между делом подтянуть свои знания по украинскому языку, ведь здесь время от времени ведет занятия с иностранными студентами и украинскими школьниками Анна Швец — преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Для моих иностранных студентов дистанционное обучение — единственная возможность получать знания"

С начала полномасштабной войны доктор филологических наук Анна Швец, много лет работающая на кафедре украинской филологии для иностранных граждан КНУ имени Тараса Шевченко, делала паузу в преподавании лишь на небольшой срок. Тогда, как и многие соотечественники, она уехала с дочерью за границу, а в вузе были вынужденные каникулы. Поэтому вернулась к преподаванию сначала в другом проекте – польской онлайн-школе.

– Студенты из Британии, Америки, Японии, Кореи выехали из Украины еще за две недели до 24 февраля, после того как получили соответствующие рекомендации от своих правительств, – вспоминает Анна Дмитриевна. – А граждане Туркменистана и Китая выбирались позже — кто через Румынию, кто через Польшу, пережив в Украине первые атаки врага, воздушные тревоги, которые они пережидали в подвалах.

Нормальный образовательный процесс в университете возобновился почти через месяц, но я возобновила работу раньше, потому что присоединилась к обучению украинских детей, которые вместе с родителями выехали в Польшу из "горячих точек" — Изюма, Мариуполя, Горловки, Херсона, Бердянска, Харькова, Николаева и других городов. Мы упражнялись в орфографии и пунктуации, играли, обсуждали художественные произведения, писали письма нашим защитникам, рисовали, шутили, делились мечтами и чаяниями.

Иностранные студенты КНУ, не успевшие уехать из Украины, первые дни полномасштабной войны провели в хранилищах

Анна Швец добавляет, что в онлайн-школе работала до середины лета, потому что еще помогала выпускникам, оказавшимся вдали от родины, подготовиться к национальному мультипредметному тесту. А затем две недели провела на 26-м "Украиникуме" — ежегодной международной научной конференции, проводимой в немецком городе Грайфсвальд.

- Это такое мероприятие, которое объединяет представителей разных стран – молодых ученых, студентов, исследователей, – рассказывает Анна Дмитриевна. – Кроме семинаров, докладов, дискуссий, кинопоказов, программой предусмотрены курсы для тех, кто хочет улучшить знание украинского языка или начать его изучение с нуля. Я работала с продвинутым уровнем, и такой имели всего три студента. Все они сейчас живут в Германии, но одна девушка по национальности белоруска, вторая – казашка, третья – родилась у нас на Бессарабии, но живет за границей. Они хорошо понимали украинский язык, но боялись общаться, а через две недели совершили конкретный прорыв, начали говорить свободно. И мне приятно, что удалось получить такой результат.

Анна Швец (на фото крайняя слева) много лет работает с иностранными студентами, которых учит украинскому языку

В Украину преподавательница вернулась в конце августа и планировать свою работу в новом учебном году была вынуждена с учетом реалий военного времени.

- Осенью университет работал по смешанной форме обучения, учитывая риски безопасности и то, что наши студенты рассеяны по Украине и миру, — говорит Анна Дмитриевна. – Но есть отдельные подразделения, такие как Институт биологии и медицины, где нужно отрабатывать практические навыки, они проводили лекции онлайн, а лабораторные – в аудиториях. Наш Учебно-научный институт филологии сразу объявил о дистанционном обучении, да и для моих иностранных студентов, которые на 97% за границей, это была единственная возможность получать знания, потому что мы не имеем сейчас права вызывать их в Украину. Так что у меня пари утром и где-то до 17:20 (есть и первая, и вторая смена), а с 18:00 до 20:45 — уроки в польской онлайн-школе.

Доктор наук Анна Швец преподает уже много лет и делает все, чтобы заинтересовать иностранных студентов нашим благозвучным языком

"Люди не обращают на меня внимания, но бывает, что прислушиваются"

До массированных атак врага по энергетическим объектам, повлекшим за собой длительные отключения света, Анна Швец работала из дому. Но когда электричество начало исчезать надолго, нужно было что-то придумывать.

– В Броварах нашелся "волшебный" дом, в котором свет не выключали, я договорилась с его жителями, получила доступ к вай-фаю и проводила занятия у них в подвале, – говорит Анна Дмитриевна. – Это продолжалось недели три, но потом и это здание начали отсоединять от электропитания. Тогда я стала ездить в университет. Он был с электричеством, но в учебном корпусе института филологии было очень холодно – окна, разбитые во время обстрела, закрыли тоненькой фанерой. Но ничего, мы собирались с коллегами и проводили пары. С вечерними занятиями было сложнее, я не успевала после них возвращаться в Бровары до комендантского часа. Поэтому ехала домой, откуда удавалось проводить одно-два занятия, то есть пока работал мобильный Интернет без света. Когда он исчезал, в онлайн-школе меня заменяли коллеги, а для студентов записывала заранее видеолекции – так выходила из ситуации.

Спасением для Анны Швец стал пункт несокрушимости, открывшийся неподалеку от ее дома, – дорога до него занимала всего 10 минут. Впервые она была там уже 26 ноября.

– Это обычная палатка, посреди которой стоит печка, есть стол и два ряда таких кресел, как в кинотеатре, – описывает свое рабочее место Галина Дмитриевна. – Я сажусь, кладу на колени рюкзачок, сверху ноутбук, надеваю наушники и так работаю. Бывает, что я там одна или с кем-то вдвоем, а бывает и 20 посетителей. Люди разговаривают, занимаются своими делами и не обращают на меня внимания, но бывает, что прислушиваются, особенно дети. А один парень поинтересовался, могу ли помочь с консультациями по мультипредметному тесту, потому что мечтает стать лётчиком и хочет поступить на бюджет. Мы с ним обменялись телефонами. Кстати, и коллег уже видела в пункте – на днях один мужчина что-то по-английски объяснял, а женщина, наверное, экзамен или зачет принимала.

Посетители одного из пунктов несокрушимости в Броварах благодаря Анне имеют возможность подтянуть свои знания по украинскому языку

Анна Дмитриевна добавляет, что в настоящее время в Броварах установился график отключений четыре на четыре, в соответствии с ним она и выстроила свой режим. А он у нее очень напряженный. Сейчас она включилась и в программу "БомбеЗНО кемп 2022" для школьников Закарпатской и Черновицкой областей, для которых родной язык венгерский или румынский. В игровой форме местные учителя и преподаватели-менторы из других городов, такие как Анна Швец, помогают им совершенствовать знания украинского языка.

- В прошлый четверг, например, свет должен был быть с 4 до 8 утра, я, соответственно, встала в 4:20, проверяла контрольные работы студентов, – объясняет Анна Швец. – В восемь ровно электричество выключили и оно должно было появиться в 12, поэтому пару я пошла проводить в пункт несокрушимости. К концу второй пары была небольшая пауза, потому что, когда переключают с генератора на централизованное питание, на несколько минут исчезает Интернет. Я студентов предупредила, они меня дождались. Вечером тоже подстраиваюсь, потому что есть еще польская онлайн-школа и "БомбеЗНО".

В Польше Анна Швец принимала участие в творческих мастерских, которые в Кракове устраивала Клиника игрушек

К таким временным неудобствам Анна Швец относится с пониманием и говорит, что даже мысли не допускала, чтобы ставить на паузу участие в образовательных проектах или занятия на постоянном месте работы.

- Единственное — у меня было чувство огромного дискомфорта, когда я понимала, что из-за отсутствия света не выполню взятые на себя обязанности, – признается Анна Дмитриевна. – А меня ждут дети, студенты, я должна выйти с ними на связь в определенное время, поэтому нужно сделать все, чтобы это произошло. Так и делаю.