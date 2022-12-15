Пункт незламності став лекційною аудиторією для викладачки з Броварів - ось її розповідь

Доктор філологічних наук Ганна Швець розповіла "Телеграфу" про навчальний процесс за відсутності світла

За останні тижні, коли в Україні тривають відключення світла, пункти незламності перетворились з тимчасових прихистків для обігріву чи підживлення гаджетів на повноцінні коворкінги та навіть класні кімнати. Наприклад, у місті Бровари на Київщині відвідувачі однієї з таких "точок" можуть мимоволі підтягнути свої знання з української, адже тут час від часу веде заняття з іноземними студентами та українськими школярами Ганна Швець – викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Для моїх іноземних студентів дистанційне навчання — єдина можливість отримувати знання"

Від початку повномасштабної війни доктор філологічних наук Ганна Швець, яка багато років працює на кафедрі української філології для іноземних громадян КНУ імені Тараса Шевченка, робила паузу у викладанні лише на невеликий термін. Тоді, як і багато хто зі співвітчизників, вона виїхала з донькою за кордон, а у виші тривали вимушені канікули. Тож повернулася до викладання вона спочатку в іншому проєкті – польській онлайн-школі.

- Студенти з Британії, Америки, Японії, Кореї виїхали з України ще за два тижні до 24 лютого, після того, як отримали відповідні рекомендації від своїх урядів, – згадує Ганна Дмитрівна. – А громадяни Туркменістану і Китаю вибиралися пізніше — хтось через Румунію, хтось через Польщу, переживши в Україні перші атаки ворога, повітряні тривоги, які вони перечікували у підвалах.

Нормальний освітній процес в університеті відновився майже через місяць, але я відновила роботу раніше, бо долучилась до навчання українських дітей, які разом з батьками виїхали до Польщі з "гарячих точок" – Ізюму, Маріуполя, Горлівки, Херсону, Бердянська, Харкова, Миколаєва та інших міст. Ми вправлялися в орфографії й пунктуації, гралися, обговорювали художні твори, писали листи нашим захисникам, малювали, жартували, ділилися мріями й сподіваннями.

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Ганна Швець додає, що в онлайн-школі працювала до середини літа, бо ще допомагала випускникам, які опинились далеко від батьківщини, підготуватися до національного мультипредметного тесту. А потім два тижні провела на 26-му "Українікумі" — щорічній міжнародній науковій конференції, що проводиться у німецькому місті Грайфсвальд.

- Це такий захід, який об’єднує представників різних країн – молодих науковців, студентів, дослідників, – розповідає Ганна Дмитрівна. – Крім семінарів, доповідей, дискусій, кінопоказів, програмою передбачені курси для тих, хто хоче покращити знання української мови або розпочати її вивчення з нуля. Я працювала з просунутим рівнем, і такий мали всього три студенти. Всі вони зараз живуть в Німеччині, але одна дівчина за національністю білоруска, друга – казашка, третя – народилась у нас на Бессарабії, але живе за кордоном. Вони добре розуміли українську мову, але боялися спілкуватися, та за два тижні зробили конкретний прорив, почали говорити вільно. І мені приємно, що вдалось отримати такий результат.

Ганна Швець (на фото крайня зліва) багато років працює з іноземними студентами, яких вчить українській мові

До України викладачка повернулась наприкінці серпня і планувати свою роботу в новому навчальному році була змушена з урахування реалій воєнного часу.

- Восени університет працював за змішаною формою навчання, зважаючи на безпекові ризики й те, що наші студенти розпорошені по Україні та світу, – говорить Ганна Дмитрівна. – Але є окремі підрозділи, такі як Інститут біології та медицини, де потрібно відпрацьовувати практичні навички, то вони проводили лекції онлайн, а лабораторні – в аудиторіях. Наш Навчально-науковий інститут філології відразу оголосив про дистанційне навчання, та й для моїх іноземних студентів, які на 97% за кордоном, то була єдина можливість отримувати знання, бо ми не маємо зараз права викликати їх в Україну. Тож в мене пари зранку і десь до 17:20 (є і перша, і друга зміна), а з 18:00 до 20:45 – уроки в польській онлайн-школі.

Доктор наук Ганна Швець викладає вже багато років і робить все, щоб зацікавити іноземних студентів нашою милозвучною мовою

"Люди не звертають на мене уваги, але буває, що прислухаються"

До масованих атак ворога по енергетичних об’єктах, які потягнули за собою тривалі відключення світла, Ганна Швець працювала з дому. Але, коли електрика почала зникати надовго, потрібно було щось вигадувати.

- В Броварах знайшовся "чарівний" будинок, в якому світло не вимикали, я домовилась з його мешканцями, отримала доступ до вай-фаю і проводила заняття у них в підвалі, – ­говорить Ганна Дмитрівна. – Це тривало десь тижні три, але згодом і цю будівлю почали від’єднувати від живлення. Тоді я стала їздити до університету. Він був з електрикою, але в навчальному корпусі інституту філології було дуже холодно – вікна, побиті під час обстрілу, закрили тоненькою фанерою. Але нічого, ми збирались з колегами та проводили пари. З вечірніми заняттями було складніше, я не встигала після них повертатися до Броварів до комендантської години. Тож їхала додому, звідки вдавалось проводити одне-два заняття, тобто поки працював мобільний Інтернет без світла. Коли він зникав, в онлайн-школі мене заміняли колеги, а для студентів записувала наперед відеолекції – так виходила з ситуації.

Порятунком для Ганни Швець став пункт незламності, що відкрився неподалік від її помешкання, – дорога до нього займала лише 10 хвилин. Вперше вона була там вже 26-го листопада.

- Це звичайний намет, посередині якої стоїть пічка, є стіл і два ряди таких крісел, як в кінотеатрі, – описує своє робоче місце Галина Дмитрівна. – Я сідаю, кладу на коліна рюкзачок, зверху ноутбук, вдягаю навушники й так працюю. Буває, що я там одна чи з кимось вдвох, а буває і 20 відвідувачів. Люди розмовляють, займаються своїми справами та не звертають на мене увагу, але буває, що прислухаються, особливо, діти. А один хлопець поцікавився, чи можу допомогти з консультаціями по мультипредметному тесту, бо мріє стати льотчиком і хоче вступити на бюджет. Ми з ним обмінялись телефонами. До речі, і колег вже бачила у пункті – днями один чоловік щось англійською пояснював, а жіночка, напевно, іспит чи залік приймала.

Відвідувачі одного з пунктів незламності у Броварах завдяки пані Ганні мають можливість трошки поліпшити свої знання з української мови

Ганна Дмитрівна додає, що наразі в Броварах встановився графік відключень чотири на чотири, відповідно до цього вона і вибудувала свій режим. А він в неї дуже напружений. Зараз вона включилась і до програми "БомбеЗНО кемп 2022" для школярів Закарпатської та Чернівецької областей, для яких рідна мова угорська чи румунська. В ігровій формі місцеві вчителі та викладачі-ментори з інших міст, такі як Ганна Швець, допомагають їм вдосконалювати знання з української мови.

- У минулий четвер, наприклад, світло мало були з 4 до 8 ранку, я, відповідно, встала о 4:20, перевіряла контрольні роботи студентів, – пояснює Ганна Швець. – О восьмій рівно електрику вимкнули та вона мала з’явитись о 12-й, тому пари я пішла проводити до пункту незламності. Під кінець другої пари була невеличка пауза, бо, коли перемикають з генератора на централізоване живлення, на кілька хвилин зникає Інтернет. Я студентів попередила, вони мене дочекались. Ввечері теж підлаштовуюсь, бо є ще польська онлайн-школа і "БомбеЗНО".

У Польщі Ганна Швець долучалась і до творчих майстерень, що у Кракові влаштовувала Клініка іграшок

До таких тимчасових незручностей Ганна Швець ставиться з розумінням і каже, що навіть думки не мала, щоб ставити на паузу участь в освітніх проєктах чи заняття на постійному місці роботи.

- Єдине — в мене було відчуття шаленого дискомфорту, коли розуміла, що через відсутність світла не виконаю взяті на себе обов’язки, – зізнається Ганна Дмитрівна. – А на мене ж чекають діти, студенти, я повинна вийти з ними на зв'язок у визначений час, тож маю зробити все, щоб це відбулось. Отже, і роблю.