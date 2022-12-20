ТОП-10 идей подарков на Новый Год и Рождество, которые помогут пережить блэкаут

Подарки рассчитаны на любой бюджет

Праздничный сезон близится, до Нового года и Рождества остается совсем мало времени (а если вы празднуете по григорианскому календарю, то еще меньше). Поэтому самое время задуматься о выборе подарков. Если вы находитесь в поиске идей, держите праздничную подборку "Телеграфа". Мы собрали идеи подарков, которые помогут пережить отключение света.

Умная лампочка

Как времена – такие и подарки. Наверное, это единственное Рождество, когда за лампочку вас будут благодарить, но только, если она имеет одну особенность — автономность от электричества. Такая светодиодная лампа имеет аккумулятор и может работать в двух режимах: как обычная лампа от сети 220В и от встроенного аккумулятора во время обесточивания (до 6 часов автономной работы).

Такая лампа вкручивается и в люстру, как обычная и заряжается при работе от сети. Когда свет исчезает, то лампа запускается автоматически. Управление лампой производится с помощью стандартного выключателя.

Теплые шарфы и свитера

Качественная теплая одежда из шерсти может стать настоящим подспорьем в зимний период. Подумайте также о флисовых пижамах, пушистых носках и термобелье. В условиях, когда есть угроза отключения тепла в многоквартирных домах, такой подарок будет очень кстати.

Уютные тапочки

Сейчас в тренде разные теплые дутые тапочки, ботинки-пуховики и пуховые носки, которые при желании можно носить и дома.

Соедините их с бутылкой вина, чтобы получить дополнительные преимущества.

Дополнительный источник света

Ламп на аккумуляторах не бывает слишком много, особенно, если свет отключаются в сутки. Выберите вариант, который поможет длительно обходиться без электричества. Это может быть как фонарь или лампа на батарейках, так и заряжаемая от USB-кабеля или розетки.

В продаже есть экзотические продукты, например магнитный светодиодный фонарь, размером примерно с мячик для гольфа и предназначенный для прилипания к поверхности с помощью клейкой ленты или магнита. Пригодится также налобный фонарь.

Радиоприемник

Прослушивание радио для просмотра новостей может казаться действительно старомодным для одержимых Twitter и Telegram. Но когда ничего из электричества не работает, проверенные временем надежные радиоволны могут быть ценным способом быть в курсе погоды и других новостей (или сигналов "Воздушная тревога").

В продаже есть модели радиостанций с аккумуляторами, на солнечных батареях и фонариками.

Настольные игры

Когда света нет больше суток, а девайсы разряжены, можно обратиться к настольным играм. Включите свой фонарь или зажгите свечу и соберите свою семью вокруг игры.

Например, сейчас популярна настольная игра Dixit, она подходит для всех возрастов. Один игрок является рассказчиком и описывает карточку в руке, используя одно слово или фразу; другие игроки выбирают свою лучшую карту для тайной отправки. Затем все отправляемые карты перемешиваются и раскрываются, и игроки голосуют за лучшую карту, соответствующую подсказке.

Солнечные панели

Такая панель подойдет, если вы уже купили портативную зарядную станцию и ищете дополнительные источники питания. Солнечная энергия в сочетании с аккумуляторами становится основным выбором для обеспечения готовности к отключениям.

Портативная солнечная панель стоит в районе 300 долларов и обеспечит вам относительно стабильный источник питания, независимо от того, светит солнце или прячется за облаками.

Мощный павербанк

Маленькое зарядное устройство отлично подойдет для зарядки телефона во время поездки, а вот большее зарядное устройство является лучшим вариантом при отключении электроэнергии. Выберите павербанк, который будет работать дольше и заряжать больше типов устройств, чем обычный аккумулятор.

Вы можете найти много аккумуляторов, способных заряжать смартфоны и ноутбуки. Главное — учитывать все показатели, написанные мелким шрифтом снизу вашего ноутбука (W, V и A), потому что может оказаться, что ваш девайс потребляет больше павербанка.

Зарядная станция

Если раньше символом статуса и престижным подарком в Украине считался фен Dyson, то это генератор или портативная зарядная станция. Если ваш бюджет позволяет такую покупку и вы до сих пор как-то без нее обходились, обратите внимание на этот гаджет.

Портативная электростанция является отличным выбором получить электричество в помещении, где испарения генератора опасны. Такие аксессуары могут питать ноутбук, маленький холодильник, пару торшеров, телек. В инструкции обычно указано, какие именно приборы можно подключить (менее мощные станции могут выйти из строя из-за попытки подключить фен или чайник). Они также имеют несколько выходных портов, обычную розетку и иногда даже беспроводную зарядку для смартфона или наушников.

Электрическое одеяло

Нужен способ борьбы с морозом в праздничный сезон? Электрические одеяла являются желаемым подарком, потому что потребляют мало энергии и позволяют согреться без отопления. Такой вариант подойдет для владельцев небольших зарядных станций. Если мощный обогреватель зарядная станция не потянет, то средний режим обогрева такого одеяла потребляет немногим больше, чем LED-лампа.

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